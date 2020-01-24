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Анастасия Тарасова призналась, что до встречи с мужем имела «примитивное» мнение о спортсменах

Анастасия Тарасова заявила, что личное знакомство с будущим мужем кардинально изменило ее мнение о спортсменах в целом в лучшую сторону.

24-летняя Анастасия Тарасова решила пообщаться со своими подписчиками. Супруга Дмитрия Тарасова опубликовала в Инстаграме пост и предложила задавать ей в комментариях самые разные вопросы, уточнив, что не будет отвечать на личные и бестактные.

Так все узнали, что первое свидание Анастасии и Дмитрия прошло в ресторане-теплоходе «Чайка», с целлюлитом девушка борется при помощи вакуумного массажа и обильного питья, а все страхи Дмитрия она «пропускает через себя».

Также будущая мама поделилась тем, что сумела найти к Тарасову особенный подход. «До знакомства с Димой у меня, как и у большинства в нашей стране, было примитивное мнение о спортсменах», — заявила в комментариях Анастасия.

Однако, встретившись с экс-супругом Ольги Бузовой, Анастасия поняла, что ошибалась: «Это здорово, что все-таки о человеке можно судить, исходя из личного общения с ним, и лишний раз убедиться, насколько обманчив навязанный обществу образ».

Анастасия Тарасова с дочкой Миланой
Анастасия Тарасова с дочкой Миланой

Напомним, совсем скоро Анастасия Тарасова станет мамой во второй раз. Девушка родит Дмитрию еще одну дочку в конце февраля.

Тарасов, кстати, недавно задумался о своем будущем — ну не может же он всю жизнь быть футболистом. Тренером он идти не хочет, а вот депутатом — пожалуйста. «Именно в политику пойти, углубиться в это, изучить все — чтобы потом тебе на все вопросы отвечать грамотно», — отметил Дмитрий.

И тут же добавил, что не следит за политической жизнью страны: «К какой партии мои взгляды ближе? Ни к какой. Я вообще за партиями не слежу. ''Единая Россия'', какая еще? ЛДПР — хорошая. Да нет, не слежу реально за этим. Никого не поддерживаю».

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24 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram, PhotoXPress.ru
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Песни петь тебе надо, Димуля...

  • Красивая женщина, Тарасов ей не подходит, ну никак.

  • Гость

    Песни петь тебе надо, Димуля...

    На пару с Бузовой, оба безголосые, оба неприятные на внешность, оба деревянные..

  • Гость

    Красивая женщина, Тарасов ей не подходит, ну никак.

    По внешним данным не подходит, а по уровню образования, воспитания и моральным принципам вполне. Я даже не сомневаюсь, что Костенко его любит, с другим мужчиной, который хоть немного умнее, ей было бы не интересно. А Тарасов считает себя великом мужчиной, он вряд ли кого-то любит кроме себя, одна показуха.

  • скажите, пожалуйста, разве правильно выражаться "примитивное мнение", не лучше ли подходит слово "стереотипное" или что-то в этом духе? если что, извините, я не филолог, но мне как то "режет" слух

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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