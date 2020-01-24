Анастасия Тарасова призналась, что до встречи с мужем имела «примитивное» мнение о спортсменах

Анастасия Тарасова заявила, что личное знакомство с будущим мужем кардинально изменило ее мнение о спортсменах в целом в лучшую сторону.

24-летняя Анастасия Тарасова решила пообщаться со своими подписчиками. Супруга Дмитрия Тарасова опубликовала в Инстаграме пост и предложила задавать ей в комментариях самые разные вопросы, уточнив, что не будет отвечать на личные и бестактные.

Так все узнали, что первое свидание Анастасии и Дмитрия прошло в ресторане-теплоходе «Чайка», с целлюлитом девушка борется при помощи вакуумного массажа и обильного питья, а все страхи Дмитрия она «пропускает через себя».

Также будущая мама поделилась тем, что сумела найти к Тарасову особенный подход. «До знакомства с Димой у меня, как и у большинства в нашей стране, было примитивное мнение о спортсменах», — заявила в комментариях Анастасия.

Однако, встретившись с экс-супругом Ольги Бузовой, Анастасия поняла, что ошибалась: «Это здорово, что все-таки о человеке можно судить, исходя из личного общения с ним, и лишний раз убедиться, насколько обманчив навязанный обществу образ».

Анастасия Тарасова с дочкой Миланой

Напомним, совсем скоро Анастасия Тарасова станет мамой во второй раз. Девушка родит Дмитрию еще одну дочку в конце февраля.

Тарасов, кстати, недавно задумался о своем будущем — ну не может же он всю жизнь быть футболистом. Тренером он идти не хочет, а вот депутатом — пожалуйста. «Именно в политику пойти, углубиться в это, изучить все — чтобы потом тебе на все вопросы отвечать грамотно», — отметил Дмитрий.

И тут же добавил, что не следит за политической жизнью страны: «К какой партии мои взгляды ближе? Ни к какой. Я вообще за партиями не слежу. ''Единая Россия'', какая еще? ЛДПР — хорошая. Да нет, не слежу реально за этим. Никого не поддерживаю».