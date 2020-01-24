10-летняя дочь Веры Брежневой Сара Киперман танцует как профессионалка

Монатику стоит подумать над тем, чтобы взять 10-летнюю дочку Веры Брежневой на летнюю практику в свою подтанцовку. Она и так уже неплохо двигается, к тому же является большой поклонницей артиста.

37-летняя Вера Брежнева редко делится с фолловерами фотографиями и видео со своими близкими людьми — недавно экс-участница «ВИА Гры» призналась, что просто беспокоится из-за хейтеров, которые даже в простом семейном фото найдут, к чему придраться.

Однако на днях Вера все же поделилась в инстаграм-историях забавным видео со своей 10-летней дочкой Сарой — девочка радостно отплясывала под песню Монатика, друга Брежневой. Пока Сара танцевала, Вера подпевала своему коллеге.

Стоит отметить, что Сара очень неплохо двигается — у девочки есть чувство ритма и хорошо развита пластика. «Когда балет расширять будешь?» — поинтересовалась Вера у Монатика.

Напомним, Вера родила Сару от бизнесмена Михаила Кипермана, с которым состояла в браке. Супруги объявили о разводе, когда девочке было два года. Также у Веры есть старшая дочь Соня от Виталия Войченко. Впоследствии девочка взяла фамилию отчима и тоже стала Киперман.