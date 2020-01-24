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10-летняя дочь Веры Брежневой Сара Киперман танцует как профессионалка

Монатику стоит подумать над тем, чтобы взять 10-летнюю дочку Веры Брежневой на летнюю практику в свою подтанцовку. Она и так уже неплохо двигается, к тому же является большой поклонницей артиста.

37-летняя Вера Брежнева редко делится с фолловерами фотографиями и видео со своими близкими людьми — недавно экс-участница «ВИА Гры» призналась, что просто беспокоится из-за хейтеров, которые даже в простом семейном фото найдут, к чему придраться.

Однако на днях Вера все же поделилась в инстаграм-историях забавным видео со своей 10-летней дочкой Сарой — девочка радостно отплясывала под песню Монатика, друга Брежневой. Пока Сара танцевала, Вера подпевала своему коллеге.

Стоит отметить, что Сара очень неплохо двигается — у девочки есть чувство ритма и хорошо развита пластика. «Когда балет расширять будешь?» — поинтересовалась Вера у Монатика.

Напомним, Вера родила Сару от бизнесмена Михаила Кипермана, с которым состояла в браке. Супруги объявили о разводе, когда девочке было два года. Также у Веры есть старшая дочь Соня от Виталия Войченко. Впоследствии девочка взяла фамилию отчима и тоже стала Киперман.

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24 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @sarahvv12s, @ververa/Instagram
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Вера Брежнева

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Мда...Это провал.

  • Странное слово "профессионалка"...

  • Ну ваще, прям сплошь талантливые дети у наших звездулек: у Алсу дочь круто поет, у этой дочь отлично танцует. У других супер фигуристы и супер гимнасты. Короче, можно целую цирковую труппу сколотить и колесить по стране с гастролями ))

  • Гость

    Мда...Это провал.

    Она на каком-то конкурсе выступает?

  • А это кто такое Монатику?

  • Профессионалка....почему я не удивляюсь, потому,что это Анна Белоян🙈😁😁😁😁😁

  • Анна Белоян тоже Профессионалка😁

  • Я всегда подозревала, что Вера танцевать не умеет. Ловко изгибается, это да. Монтаж в видеокоипах хороший, чтобы убрать именно недостаток женщины в том что танцевать она не умеет от слова совсем. Алсу ведь тоже не имеет голоса, таланта, и все мы об этом знаем еще со времен песенки про снег, зиму и лолиту. Ну ей как бы простили за то что она была очень симпатичная, богатая и второе место на Евровидение... закрыло все недостатки. А вот с дочкой она напортачила знатно!!! Ну ясно же что и страшненькая и медведь на ушко наступил так еще и прокололись с этими деньжищами, сами того не ожидая)))) в общем провал и еще раз провал.

  • Ужас ужас

  • Так же хорошо танцует, как и у Алсу дочь поёт.С такими талантами, в лучшем случае бабушке показать это видео, но не более. Не надо засорять интернет.

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