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Из пухлощекого младенца в красавицу-актрису: в день 42-летия Екатерина Климова показала, как менялась с возрастом

24 января Екатерина Климова празднует день рождения. Известной актрисе и одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса исполнилось 42 года. В честь этого события Екатерина продемонстрировала, как выглядела в детстве и юности.
Екатерина Климова

24 января Екатерина Климова разместила в инстаграм-историях необычное видео — ее фотографии разных лет перетекали одна в другую, демонстрируя перемены во внешности.

Для многих поклонников было откровением увидеть Екатерину совсем маленькой девочкой. Ее сложно узнать в этом милом щекастом бутузе, который забавно хмурит брови.

Екатерина Климова

Прабабушка актрисы по отцу была таборной цыганкой. Возможно, именно  поэтому Екатерина обладает смуглой кожей и эмоциональным характером, а также отличается любовью к ярким нарядам и драгоценностям. 

На школьном снимке Климова уже выглядит настоящей красавицей: большие глаза, прямой нос, аккуратный подбородок. Лишь щеки остаются по-детски пухлыми, что добавляет Екатерине особое очарование.

Екатерина Климова

В школе будущая актриса не любила точные науки и по сей день без удовольствия вспоминает дни, проведенные за партой. Закончив 11-й класс, Климова поступила на актерский факультет Щепкинского училища при Малом театре и уже там чувствовала себя как рыба в воде.

Дебютной ролью актрисы стала работа в фильме Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений».

Многим Климова запомнилась прежде всего образом волевой княжны Натали Репниной в сериале «Бедная Настя». Кстати, эту роль знаменитость считает своей любимой. 

Екатерина Климова
Екатерина Климова в роли Натали в сериале «Бедная Настя»
«Именно она принесла мне известность и любовь зрителя. Для меня как для актрисы это был очень хороший тренажерный зал. Много чего удалось сыграть — и любовь, и измены, и предательства», — рассказывала Екатерина.
Екатерина Климова

Актриса трижды была замужем. Екатерина — многодетная мама. Она воспитывает четверых детей: Елизавету Хорошилову от первого брака, Матвея и Корнея, рожденных от союза с Игорем Петренко, и малышку Изабеллу, отцом которой стал актер Гела Месхи.

Примечательно, что знаменитость обладает стройной подтянутой фигурой и часто публикует в Инстаграме пикантные снимки в бикини, которые вызывают у ее подписчиков невероятный восторг.

Woman.ru поздравляет Екатерину с днем рождения!

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24 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @klimovagram, @mvtemnikov, @svetlanaklimova280/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru
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Екатерина Климова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Пока нет новых мужей и детей, можно и фоточки повыставлять)). Но так-то, да эфффэктная девушка, наша Екатерина. Удачи ей.

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