Из пухлощекого младенца в красавицу-актрису: в день 42-летия Екатерина Климова показала, как менялась с возрастом

24 января Екатерина Климова разместила в инстаграм-историях необычное видео — ее фотографии разных лет перетекали одна в другую, демонстрируя перемены во внешности.
Для многих поклонников было откровением увидеть Екатерину совсем маленькой девочкой. Ее сложно узнать в этом милом щекастом бутузе, который забавно хмурит брови.
Прабабушка актрисы по отцу была таборной цыганкой. Возможно, именно поэтому Екатерина обладает смуглой кожей и эмоциональным характером, а также отличается любовью к ярким нарядам и драгоценностям.
На школьном снимке Климова уже выглядит настоящей красавицей: большие глаза, прямой нос, аккуратный подбородок. Лишь щеки остаются по-детски пухлыми, что добавляет Екатерине особое очарование.
В школе будущая актриса не любила точные науки и по сей день без удовольствия вспоминает дни, проведенные за партой. Закончив 11-й класс, Климова поступила на актерский факультет Щепкинского училища при Малом театре и уже там чувствовала себя как рыба в воде.
Дебютной ролью актрисы стала работа в фильме Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений».
Многим Климова запомнилась прежде всего образом волевой княжны Натали Репниной в сериале «Бедная Настя». Кстати, эту роль знаменитость считает своей любимой.
Актриса трижды была замужем. Екатерина — многодетная мама. Она воспитывает четверых детей: Елизавету Хорошилову от первого брака, Матвея и Корнея, рожденных от союза с Игорем Петренко, и малышку Изабеллу, отцом которой стал актер Гела Месхи.
Примечательно, что знаменитость обладает стройной подтянутой фигурой и часто публикует в Инстаграме пикантные снимки в бикини, которые вызывают у ее подписчиков невероятный восторг.
Woman.ru поздравляет Екатерину с днем рождения!