Харви Вайнштейн прислал своей жертве конфеты в виде мужских половых органов перед тем, как ее изнасиловать

В октябре 2017-го Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин. Они утверждали, что могущественный продюсер обещал им роли в своих фильмах в обмен на плотские утехи. За два года количество женщин выросло до сотни, а 22 января началось судебное слушание.

В Америке продолжается суд над Харви Вайнштейном, которого в сексуальных домогательствах и изнасилованиях обвинили десятки женщин. На недавнем судебном процессе выступила актриса «Клана Сопрано» Аннабелла Шиорра, которая была одной из ключевых свидетельниц обвинения.

Женщина рассказала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 1993-м или 1994 году. По словам Шиорры, тогда Харви пришел к ней домой после вечеринки, кинул ее на кровать и сделал свое грязное дело. «Когда я пыталась стащить его с себя, я била и пинала его, но он взял мои руки и заложил их мне за голову, чтобы удержать их. Он забрался на меня сверху и изнасиловал», — приводит слова актрисы издание The Hollywood Reporter.

Аннабелла Шиорра

Актриса рассказала, что после этого начала много пить и даже резать себя.

Также Аннабелла, заливаясь слезами, рассказала, что незадолго до случившегося она получила от Вайнштейна «подарок» — коробку шоколадных конфет в форме пенисов. А когда они в 1997 году случайно столкнулись на Каннском кинофестивале, Харви позже пришел в ее гостиничный номер в нижнем белье и с бутылкой детского масла для массажа.

Аннабелла Шиорра в «Клане Сопрано»

При всем этом в суде во время пятичасового слушания выяснились и другие подробности. Оказалось, что в августе 2017 года, спустя почти 25 лет после изнасилования, Шиорра переписывалась с другом, которому поведала о том, что у нее совсем не было денег, а также медицинской страховки. «Я не работала много лет и пыталась связаться с друзьями», — писала актриса, добавив: «Надеюсь, у Харви найдется для меня работа».

Суд уточнил: верно ли, что Аннабелла хотела обратиться за помощью к человеку, который сотворил с ней такие ужасные вещи, на что звезда «Клана Сопрано» ответила: «Я просто закидывала удочку».

Заявление 59-летней Шиорры об изнасиловании слишком старое, поэтому Вайнштейна уже нельзя привлечь за это к ответственности, однако прокуроры надеются, что этот эпизод докажет, что Харви был «сексуальным хищником». Это может помочь им добиться пожизненного заключения для знаменитого продюсера.