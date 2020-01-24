Евгения Феофилактова добровольно избавилась от любимого кольца с непростой романтичной целью

Евгения Феофилактова знает, как заинтриговать своих поклонников. То она расстается с восточным женихом, то вновь с ним сходится. Вот и на этот раз она оставила подписчиков решать очередную загадку своей личной жизни, рассказав о дорогом ей кольце.

На днях Евгения Феофилактова разместила новый пост в своем Инстаграме. Девушка продемонстрировала подписчикам снимок, на котором запечатлена в массивных украшениях. Но внимание фолловеров было приковано не столько к красивому кадру, сколько к посланию, оставленному в подписи.

«У меня есть очень крошечное колечко из белого золота с маленькими бриллиантиками (его видно на фото). Оно со мной уже 4-й год. Это маленькое колечко не сравнится даже с самым дорогим украшением в этом мире по значимости для меня. И сегодня я его снимаю...» — загадочно сообщила Евгения.

Несмотря на то, что Феофилактова так и не пояснила, почему избавляется от любимого украшения, фолловеры моментально начали строить предположения. Экс-звезда «Дома-2» дала им большой простор для воображения. Лидировало среди версий предположение, что Евгения решила окончательно забыть о прошлом и окунуться в омут отношений с головой.

Речь, конечно, идет о недавнем воссоединении Евгении с ливанским возлюбленным Маджидом Гиагиа. Не так давно инстадива рассказала, что помирилась с бизнесменом и счастлива как никогда. А сняв дорогое ее сердцу кольцо, Феофилактова, мол, лишний раз подтвердила: между ней и Маджидом все серьезно. И потому держать на виду предмет, который имел для нее колоссальное значение, она больше не хочет.

«Отпускаешь прошлое? Умница!», «Для нового отпускают старое», «Надеваете обручальное, а это была помолвка», — предположили подписчики.

1 2 3 ... 10 Евгения Феофилактова два месяца встречалась с ливанским бизнесменом

Возможно, Евгения так и не отказалась от мечты о шикарной восточной свадьбе, которую ей обещал возлюбленный. Остается только ждать, как скоро на пальце Феофилактовой засияет совсем другое кольцо.