Евгения Феофилактова добровольно избавилась от любимого кольца с непростой романтичной целью

На днях Евгения Феофилактова разместила новый пост в своем Инстаграме. Девушка продемонстрировала подписчикам снимок, на котором запечатлена в массивных украшениях. Но внимание фолловеров было приковано не столько к красивому кадру, сколько к посланию, оставленному в подписи.
Несмотря на то, что Феофилактова так и не пояснила, почему избавляется от любимого украшения, фолловеры моментально начали строить предположения. Экс-звезда «Дома-2» дала им большой простор для воображения. Лидировало среди версий предположение, что Евгения решила окончательно забыть о прошлом и окунуться в омут отношений с головой.
Речь, конечно, идет о недавнем воссоединении Евгении с ливанским возлюбленным Маджидом Гиагиа. Не так давно инстадива рассказала, что помирилась с бизнесменом и счастлива как никогда. А сняв дорогое ее сердцу кольцо, Феофилактова, мол, лишний раз подтвердила: между ней и Маджидом все серьезно. И потому держать на виду предмет, который имел для нее колоссальное значение, она больше не хочет.
Возможно, Евгения так и не отказалась от мечты о шикарной восточной свадьбе, которую ей обещал возлюбленный. Остается только ждать, как скоро на пальце Феофилактовой засияет совсем другое кольцо.