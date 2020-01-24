«В моем возрасте...»: 53-летняя Рената Литвинова выбирает закрытые купальники и загорает только в тени

За последние пять лет мы видели Ренату Литвинову в купальниках не больше двух-трех раз — не в ее правилах выставлять подобные фото на всеобщее обозрение. А жаль! Каждый такой кадр — услада для глаз. Взять хотя бы последний, который она опубликовала в своем Инстаграме 24 января.
На снимке из фотосессии Дмитрия Исхакова для российского Tatler в 2015 году тогда еще 48-летняя актриса позирует в ретро-купальнике, красных туфлях на каблуках. Образ завершает массивное колье, солнечные очки и сетка на убранных волосах.
Фото привело поклонников в восторг: «Очень красивая и элегантная», «Купальник прелестный», «Богиня!», «Дама без возраста».
Рената Литвинова совершенно не выглядит на свой возраст. Возможно, как раз из-за того, что не загорает на солнце. Многие звезды сознательно отказываются от загара и тем более солярия, потому что воздействие ультрафиолета ускоряет процессы старения кожи.