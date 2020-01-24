Лера Кудрявцева: «В трех браках Екатерина Волкова пережила домашнее насилие, аборт и выкидыш, но готова стать женой в четвертый раз»

25 января гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса театра и кино Екатерина Волкова. В еженедельной колонке для Woman.ru Лера Кудрявцева рассказала о впечатлениях от встречи с героиней.

Екатерина Волкова могла бы стать не актрисой, а певицей. Собственно, она ею и была: в юности девушка пела в ресторанах, и мужчин завораживал ее красивый, хорошо поставленный голос. В филиал ГИТИСа Екатерина поступила почти случайно: мама увидела объявление о наборе студентов и посоветовала дочке испытать удачу. Катерина попробовала — и поступила. Она вообще старалась прислушиваться к маминым советам, ведь отец ушел из семьи, когда девочке было всего десять лет…

Возможно, с тех самых пор Екатерина подсознательно искала в мужчинах отца. Ей хотелось, чтобы ее спутник был сильным, заботливым, надежным. Ее первый муж Алексей был очень сильным и даже опасным мужчиной. Он ничего не боялся и жил по своим правилам.

«Он на спор угонял машины», — рассказывает Екатерина, вспоминая первого мужа.

Этот брак не мог продлиться долго. Однажды Алексей поднял на Екатерину руку, и актриса оказалась в больнице с сотрясением мозга. Это стало последней каплей. Волкова забрала дочь и решила начать жизнь с чистого листа.

Конечно, ей было больно понимать, что девочке придется расти без отца —Екатерина не понаслышке знала, как ребенок нуждается в отцовской заботе. Ей было тяжело, когда отец оставил их с мамой, и все же, спустя много лет, когда ему понадобилась помощь, Екатерина не отвернулась от родителя и окружила его любовью и заботой.

К сожалению, саму Волкову ни любовью, ни заботой мужчины не баловали. Ее следующий роман тоже не сложился, потому что мужчина был слишком занят саморазвитием. Он ездил в Индию и много говорил о душе и смысле жизни, однако предложить Екатерине руку и сердце не посчитал нужным, а когда узнал, что она ждет ребенка, вынудил сделать аборт.

«Этот грех всегда со мной», — вздыхает Екатерина, которой до сих пор больно об этом говорить.

Не сложились у актрисы и отношения с продюсером Сергеем Члиянцем. Ребенка, который мог родиться в этом браке, актриса потеряла и очень тяжело переживала эту трагедию.

И только роман с известным писателем Эдуардом Лимоновым принес ей долгожданных детей. За время этих отношений Екатерина дважды стала мамой, однако обручального кольца на ее пальце так и не появилось.

Сейчас красавица актриса официально не замужем. Однако честно признается, что готова стать женой и в четвертый раз. Главное — найти того самого мужчину, который сможет сделать счастливой ее и ее детей. Найти своего человека нелегко, но Екатерина не сдается. Она прекрасно выглядит, много и заразительно смеется и не стесняется быть собой.

Я уверена: все у Екатерины будет хорошо, и она непременно расскажет мне об этом через несколько лет, когда снова станет гостьей «Секрета на миллион».

