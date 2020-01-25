«Вдруг накроет материнский инстинкт?»: как трансгендерный мужчина родил ребенка после перехода

Трансгендерный мужчина переехал в Израиль, нашел свою любовь и решил стать родителем. Андрей рассказал о трудностях, которые преодолел, чтобы забеременеть, о своих страхах и реакции людей.

Андрей совершил переход в 19-летнем возрасте с помощью гормональной терапии и операции по удалению молочных желез. Какое-то время он встречался с женщинами и даже был женат в течение 8 лет. К 30 годам Андрей пережил внутренний кризис и решил, что хочет строить романтические отношения с мужчинами.

Со своим нынешним бойфрендом Андрей познакомился в Израиле. Оказалось, что они оба очень хотят детей. Физиологически его тело было способно к зачатию, но для этого пришлось остановить гормонотерапию. Спустя год Андрей был готов: «Так как я человек целеустремленный, то превратился в ''овуляшку''. Заказал себе 60 тестов на овуляцию и составил целый бизнес-план с графиками, чтобы все получилось».

В интервью Wonderzine Андрей рассказал, что у него были естественные роды, которых он никому не пожелает: «Врачи сказали, что все прошло быстро, но мне показалось, что это длилось вечность».

Андрей стал третьим трансгендерным мужчиной в мире, который родил ребенка. Он признался, что сильно переживал перед родами. «А вдруг меня накроет материнский инстинкт и все изменится? Вдруг я пойму, что мое предназначение — это ''яжемать''?» Но ничего подобного не случилось: я себя чувствую стопроцентным папой. Да, я супервнимательный, суперзаботливый, но я не могу писать посты в Инстаграме о том, как смотрю на пяточки и плачу. Более того, я хочу еще детей, но уже не хочу их сам рожать».

У Андрея есть друзья, с которыми он давно общается, и они искренне за него рады. 85-летняя бабушка, например, тоже в курсе ситуации и даже знакома с отцом ребенка, но предпочитает делать вид, что ничего не происходит.