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«Тетя Энджи»: Джоли запустит собственную телепередачу для детей о том, как бороться с кибербуллингом и комплексами

Анджелина Джоли уже много лет занимается благотворительностью и стремится помогать детям. На днях актриса стала продюсером телепрограммы для юных зрителей, которая посвящена крайне актуальным вопросам в современном мире.
Анджелина Джоли

Недавно стало известно, что Анджелина Джоли выступит в качестве исполнительного продюсера новой телепередачи для детей. Получасовая программа под названием «Мой мир» будет выходить на канале BBC World News каждое воскресенье.

«Как родитель я очень рада поучаствовать в создании программы, направленной на то, чтобы рассказать детям о жизни их сверстников в разных уголках земного шара и помочь им объединиться», — сообщила актриса изданию Variety.

Ожидается, что шоу в первую очередь поможет детям, которые в настоящее время много сидят в социальных сетях и периодически сталкиваются с контентом, предназначенным для взрослых. В программе юным зрителям объяснят, как нужно проверять информацию и каким ее источникам следует доверять, а каким — нет. 

Такая программа, по мнению создателей, необходима, так как взрослые могут с легкостью найти статьи о том, как распознать фейковые новости. Для детей же ничего такого пока не предусмотрено, и «Мой мир» заполнит эту лакуну.

А то, что в программе будут рассказывать о жизни детей из разных стран, поможет юным зрителям справляться с собственными проблемами, даст им осознание того, что они не одни в этом мире. Так что и такие аспекты, как кибербуллинг, от которого часто страдают молодые люди в Сети, и переживания из-за внешности, наверняка будут затронуты.

Напомним, не так давно стало известно о крахе другой инициативы Джоли — кампании, направленной на предотвращение изнасилований в зонах конфликтов. Надеемся, судьба программы для детей будет иной.

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24 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Анджелина Джоли

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  • С большиииими тараканами тетя Энджи.

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