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«Чтобы не смогла отказаться»: Светлана Чуйкина рассказала, что муж сделал ей предложение на кладбище

Мужчины готовы на самые безумны поступки, чтобы их любимые женщины соглашались пойти под венец. Супруг Светланы Чуйкиной, например, сделал предложение в крайне неожиданном месте.

Актриса Светлана Чуйкина стала очередной гостьей Бориса Корчевникова в его шоу «Судьба человека». Звезда сериала «Остров обреченных» вспомнила о том, как развивались ее отношения с мужем Вадимом Быркиным. 

Оказывается, благодарить за семейное счастье, которое длится уже 19 лет, Чуйкина должна свою маму. 

«Однажды мама мне сказала: ''Света, в Москве живут наши друзья. Надо передать им из Волгограда рыбу''. Ну, я приехала. Вручила Вадиму рыбу. В этот же день он позвонил и предложил куда-нибудь сходить», — рассказала Светлана.

Девушка не воспринимала мужчину как потенциального ухажера — ее очень смущало то, что Вадим был старше на 11 лет. Однако вскоре Светлана поняла, что нашла своего человека.

Предложение Быркин сделал в самом нестандартном месте, которое только можно придумать, — на кладбище.

«Видимо, чтобы наверняка не смогла отказаться. Мы пошли однажды в Питере в Александро-Невскую лавру. А там, как известно, есть кладбище. Там все и случилось», — поделилась воспоминаниями актриса.

Родители Светланы были в шоке, что она согласилась выйти замуж за возлюбленного. «Передала, называется, дочь рыбу. У них даже в мыслях не было нас соединять», — сказала Чуйкина.

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    Светлана Чуйкина родилась в небольшом городе Остров Псковской области 1 мая 1975 года
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Кстати, в то время у возлюбленных не было денег на обручальные кольца, поэтому им пришлось переплавить кольцо бабушки Чуйкиной. «И вот мы уже почти двадцать лет вместе», — подытожила Светлана, которая воспитывает с любимым мужем сына Никиту.

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24 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @svetachuikina/Instagram, Россия1/YouTube.com, Persona Stars

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