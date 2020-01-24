«Чтобы не смогла отказаться»: Светлана Чуйкина рассказала, что муж сделал ей предложение на кладбище

Актриса Светлана Чуйкина стала очередной гостьей Бориса Корчевникова в его шоу «Судьба человека». Звезда сериала «Остров обреченных» вспомнила о том, как развивались ее отношения с мужем Вадимом Быркиным.
Оказывается, благодарить за семейное счастье, которое длится уже 19 лет, Чуйкина должна свою маму.
Девушка не воспринимала мужчину как потенциального ухажера — ее очень смущало то, что Вадим был старше на 11 лет. Однако вскоре Светлана поняла, что нашла своего человека.
Предложение Быркин сделал в самом нестандартном месте, которое только можно придумать, — на кладбище.
Родители Светланы были в шоке, что она согласилась выйти замуж за возлюбленного. «Передала, называется, дочь рыбу. У них даже в мыслях не было нас соединять», — сказала Чуйкина.
Кстати, в то время у возлюбленных не было денег на обручальные кольца, поэтому им пришлось переплавить кольцо бабушки Чуйкиной. «И вот мы уже почти двадцать лет вместе», — подытожила Светлана, которая воспитывает с любимым мужем сына Никиту.