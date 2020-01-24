«Пробовала все на себе»: как интерес к новой косметике довел Юлию Снигирь до контактной аллергии

36-летняя актриса пожаловалась в Инстаграме, что новогодние праздники провела не совсем так, как планировала. Причиной тому стали... бьюти-средства, а точнее — их количество.

В Инстаграме Юлии Снигирь появилась новая фотография. На снимке актриса сосредоточенно вглядывается в зеркало и придерживает рукой прядь волос. Юлия позирует в шелковой комбинации. Красивый кадр! Черно-белый снимок вызвал волну обсуждений, но не из-за кинематографичного ракурса, а из-за подписи, в которой Снигирь рассказала о своей аллергии.

«Что я делала раньше: скупала огромное количество кремов и пробовала все на себе», — начала Юлия.

Результатом чересчур обильного и к тому же хаотичного использования уходовых средств стала защитная реакция организма. «Итог: провела январские каникулы с контактной аллергией», — сказала Снигирь.

Эта история научила актрису использовать максимум два-три проверенных средства, перестать покупать кремы целыми партиями и прекратить ставить эксперименты над собственной кожей.



Подписчики знаменитости поблагодарили ее за искренность и предупреждение. Фолловеры пожелали Снигирь больше не попадать в такие ситуации, а также поделились собственными историями из разряда «хотели как лучше, а получилось как всегда».