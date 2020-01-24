«Неразлучные»: супруга Михаила Галустяна показала совместный снимок подросших красавиц-дочерей

Михаил Галустян и его жена Виктория воспитывают двух дочерей: Эстеллу и Элину. Однако они не так уж часто показывают наследниц в соцсетях. Увидев новое фото девочек, фолловеры отметили, что те очень подросли.

24 января Виктория, супруга Михаила Галустяна, разместила новый пост в своем Инстаграме. Жена шоумена активно ведет микроблог и радует красивыми снимками более 118 тысяч подписчиков.



Чаще всего Виктория делится своими портретами, которые непременно вызывают у фолловеров шквал комплиментов, но порой она показывает их с Михаилом дочерей.

Супруги воспитывают двух наследниц: 9-летнюю Эстеллу и 7-летнюю Элину. Как считают поклонники пары, старшая дочь Галустянов — копия их жгучей брюнетки-мамы, в то время как младшая больше похожа на звездного папу.

«Неразлучные», — лаконично сообщила Виктория, намекнув, что девочки очень дружны.

На новом снимке, Эстелла крепко обнимает свою сестру. Девочки сидят на белоснежном песке и спасаются от жаркого солнца под широкими полями огромной соломенной шляпы.

В комментариях поклонники удивились тому, как сильно девочки подросли, и решили, что в будущем такие красавицы разобьют немало сердец. «Такие взрослые, Вик», «Чудесные девочки», «Симпатяжки», — написали пользователи Сети.