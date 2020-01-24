Внимательные поклонники не раз замечали, что Кейт Миддлтон старается держаться немного позади своего супруга. В то же время американка Меган Маркл, привыкшая к независимости, напротив, часто останавливалась рядом с принцем Гарри или вовсе опережала его на несколько шагов. Чопорных британцев это повергало в ужас.

Недавно экс-фрейлина принцессы Маргарет и старая знакомая Елизаветы II в новом документальном фильме «Секреты королевских особ» рассказала, за что особенно высоко ценит Кэтрин.