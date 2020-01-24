Подруга Елизаветы II похвалила Кейт Миддлтон, которая, в отличие от Меган Маркл, позволяет мужу быть лидером

Меган Маркл нередко критиковали за то, что она якобы верховодит своим супругом принцем Гарри. Как считает приятельница Елизаветы II, своенравная и независимая герцогиня Сассекская могла бы брать пример с Кейт Миддлтон.

24 января 2020 · Текст: · Фото:

Кейт Миддлтон, принц Уильям

Внимательные поклонники не раз замечали, что Кейт Миддлтон старается держаться немного позади своего супруга. В то же время американка Меган Маркл, привыкшая к независимости, напротив, часто останавливалась рядом с принцем Гарри или вовсе опережала его на несколько шагов. Чопорных британцев это повергало в ужас.

Недавно экс-фрейлина принцессы Маргарет и старая знакомая Елизаветы II в новом документальном фильме «Секреты королевских особ» рассказала, за что особенно высоко ценит Кэтрин. 

«Герцогиня Кембриджская действительно хорошо выполняет свою работу. Она не ставит себя впереди супруга, как это было с принцессой Уэльской. Она красива, обаятельна, — словом, совершенство. К тому же, она позволяет принцу Уильяму быть в паре лидером. И этому герцогине Сассекской хорошо бы научиться. Именно это мы хотели бы видеть в королевской семье», — цитирует леди Энн Гленконнер издание The Sun.

Меган Маркл, принц Гарри

Некоторым даже показалось, что стремление Меган Маркл занять в семье роль лидера может плачевно сказаться на браке Сассексов.

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Пару Кембриджей многие считают безупречной

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Напомним, что в январе Гарри и Меган сложили с себя королевские обязанности и наслаждаются жизнью в Канаде вдали от пристального внимания прессы. Кейт Миддлтон в свою очередь продолжает появляться на официальных мероприятиях в аутфитах.

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Комментарии

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  • Старая подруга, вот именно. Ей наверное лет 90 и взгляды соответствующие
  • Возможно, что Гарри нравится именно такой типаж: своенравная, капризная и доминирующая женщина, которой все должны. Такому мужчине дай спокойную покладистую женщину, он сам не захочет с ней быть. Сколько таких историй в жизни, когда бросают заботливую жену и уходят к стервозной и выполняют все ее прихоти.
  • Грош цена этой экс фрейлине, которая сравнивает ***** семьи в которой работала, унижая одного, возвеличивая другого. Это невоспитанно! Нетактично! Непрофессионально!!!
  • Глупая статья. Гарри многократно мотался через весь океан добиваясь Меган, Именно Гарри в одиночестве выдержал весь многомесячный напор переговоров в семье. В последний месяц перед отъездом вообще один жил, завершая все дела. Что это, как не качество лидера? Гарри всегда был хулиганом и сам отвечал за свои проделки, голову не опуская. Уильям полуобморочный тихушник, копия отца, Кейт за ним бегала уговаривая жениться, он все мямлил невнятно, что же ему надо на самом деле. . И на всех фото он плетется позади жены, виновато озираясь вокруг. Уж кто-кто, но ни Чарльз, ни Уильям в семье не лидеры, ни на грамм. Унылые, безвольные, ведомые, где скажут сидеть, там и сидят, своего предложить не могут, по течению плывут,
  • Бессловесная и всепрощающая терпила - это так себе комплимент.
  • Эту статью писала на вумене какая-то завистливая тетка, которая здесь зарабатывает, сочиняя дешевые статейки.
  • Не видно, что Гарри расстроен своей ролью в семье. Явно счастливы оба. А у Кейт явно вид несчастной. Вот и делаем выводы...
  • Так Гарри и не против быть на вторых ролях. Причем тут позволяет или не позволяет? Для того, чтоб быть лидером, нужно мозги иметь и сильный характер. У Кейт явно нет тех качеств, что у Меган.

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