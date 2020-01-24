Внимательные поклонники не раз замечали, что Кейт Миддлтон старается держаться немного позади своего супруга. В то же время американка Меган Маркл, привыкшая к независимости, напротив, часто останавливалась рядом с принцем Гарри или вовсе опережала его на несколько шагов. Чопорных британцев это повергало в ужас.
Недавно экс-фрейлина принцессы Маргарет и старая знакомая Елизаветы II в новом документальном фильме «Секреты королевских особ» рассказала, за что особенно высоко ценит Кэтрин.
«Герцогиня Кембриджская действительно хорошо выполняет свою работу. Она не ставит себя впереди супруга, как это было с принцессой Уэльской. Она красива, обаятельна, — словом, совершенство. К тому же, она позволяет принцу Уильяму быть в паре лидером. И этому герцогине Сассекской хорошо бы научиться. Именно это мы хотели бы видеть в королевской семье», — цитирует леди Энн Гленконнер издание The Sun.
Некоторым даже показалось, что стремление Меган Маркл занять в семье роль лидера может плачевно сказаться на браке Сассексов.
Напомним, что в январе Гарри и Меган сложили с себя королевские обязанности и наслаждаются жизнью в Канаде вдали от пристального внимания прессы. Кейт Миддлтон в свою очередь продолжает появляться на официальных мероприятиях в аутфитах.
Комментарии8