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Рита Дакота прокомментировала слухи о новом возлюбленном

Последние несколько дней в прессе обсуждают предполагаемого бойфренда Риты Дакоты — Федора Белогая. Сначала певица отмалчивалась, но теперь решила расставить все точки над i.
Рита Дакота
Рита Дакота

После расставания с Владом Соколовским Рита Дакота практически никого не посвящает в подробности своей личной жизни, особенно своих подписчиков. В своем Инстаграме она делится переживаниями, мыслями, творческими успехами и кадрами с подрастающей дочерью Мией.  

Трудно представить, чтобы такая красавица, как Рита, на долгое время осталась одна.

Поэтому поклонники певицы то и дело приписывают ей романы с известными холостяками, правда, среди них по-прежнему лидирует Влад Соколовский. 

На днях он записал песню, спровоцировавшую слухи о возможном скором воссоединении экс-супругов. Однако Дакота жестко поставила и его, и взволнованных поклонников на место. 

Влад Соколовский с отцом и дочерью, январь 2020
Влад Соколовский с отцом и дочерью, январь 2020

«То, о чем Влад поет в своей песне, вероятно, когда-то и имело место быть, но точно не в данный период времени, поэтому ваши сообщения про ''помиритесь'' доставляют мне множество неприятных чувств. Я бы не хотела, чтобы Влад пел такие песни, особенно сейчас, когда это неправда. С Владом мы не в самом лучшем отрезке нашего общения, но я верю, что однажды мы таки научимся друг друга поддерживать, беречь и уважать. Пока сложно, но мы оба стараемся», — призналась Рита. 

Федор Белогай и Рита Дакота, декабрь 2019
Федор Белогай и Рита Дакота, декабрь 2019

Кроме того, она рассказала о своем новом предполагаемом бойфренде — режиссере Федоре Белогае. Они отдыхали вместе на Бали и папарацци засняли влюбленных обнимающимися в аэропорту. Певица и здесь поспешила внести ясность. 

  • Рита Дакота
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    Сейчас в Сети обсуждают сразу две новости касательно личной жизни Риты Дакоты
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«Только ленивый не спросил, правда ли то, что пресса говорит о моем новом молодом человеке? Я давно уяснила, что лучше бы моей личной жизни оставаться таки личной. Понимаете меня... В данном отрезке времени я действительно влюблена и действительно счастлива. Я больше не верю в ''навсегда'', но верю, что это может продлиться максимально долго и принести нам обоим много радости, ресурса, красоты и вдохновения», — поведала Рита Дакота. 

Впрочем, с режиссером она знакома давно и даже называла его своим соулмейтом. Белогай — друг Дакоты, эко-активист и родственная душа. Фотографии с ним певица выкладывала еще в декабря 2019-го. 

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25 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @ritadakota, @vs20/Instagram
Теги

Рита Дакота, Влад Соколовский

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Так они уже вместе живут или пока конфетно-букетный?

  • Мне кажется на этом сайте сидит столько успешных и самодостаточных женщин, что Рита Дакота сама должна без конца комментировать их влюблённости и романы ...

  • По моему всем все равно

  • Гость

    Так они уже вместе живут или пока конфетно-букетный?

    С прошлого года живут,Федя этот утешал "страдалицу"после феерического развода

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