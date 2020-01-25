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Интимные фото, которыми шантажировали Джеффа Безоса, продал журналистам брат Лорен Санчес

Почти год назад Джефф Безос угодил в неприятную ситуацию из-за новой возлюбленной Лорен Санчес. Их интимная переписка и фото попали к журналистам и наделали шуму. На днях появились очередные доказательства, что в столь деликатной утечке информации виновата... девушка бизнесмена и ее брат.
Лорен Санчес и Джефф Безос
Лорен Санчес и Джефф Безос

Как утверждают западные СМИ, еще в позапрошлом году Лоренс Санчес то ли по ошибке, то ли специально отправила переписку с Джеффом Безосом (который на тот момент был еще официально женат) своему брату, а в придачу еще несколько фото. Тот не растерялся, все сохранил и тут же выставил такой ценный лот на продажу.

В феврале 2019-го издание National Enquirer приобрело снимки и пикантный разговор Джеффа и Лорен.

Согласно исследованию журналистов Times, Майкл Санчес получил 200 000 долларов после подписания контракта с Enquirer и передал исключительные права на публикацию материалов. Однако Джефф Безос заявлял, что его шантажировали, и нанял частного детектива, чтобы докопаться до истины. Ему казалось, что брат его любимой не мог так с ними поступить. Согласитесь, у самого богатого человека в мире немало врагов, которые так же хотели бы очернить его репутацию. 

Благодаря помощи следователя, Безос пришел к выводу, что его телефон могли взломать хакеры наследного принца Саудовской Аравии. Тот давно конкурирует с предпринимателем. 

Однако представители американской компании Media Inc. заявили: «В сентябре 2018-го Майкл Санчес начал предоставлять все материалы и информацию нашим журналистам». А посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне, разумеется, отрицает свое участие в этом происшествии. 

Несколько независимых источников подтвердили изданию The Wall Street Journal, что во всем виноват именно Майкл. Как бы Джеффу ни хотелось перевести стрелки на кого-то другого, придется разбираться с родственником Лорен. И, возможно, с ней самой.

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25 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images

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