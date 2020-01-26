По мнению большинства британцев, принц Уильям — это едва ли не первая фигура в государстве Великобритании, по крайней мере, что касается популярности. На днях в Сети даже появился опрос — «Должен ли принц Чарльз отказаться от престола в пользу старшего сына?» Разумеется, все это остается на уровне дискуссий в Интернете, однако Елизавета II понимает, как высоко ценится ее внук в обществе.

По мнению королевских экспертов, в 2019-в принц Уильям и Кейт Миддлтон доказали, что им можно доверять и «деликатные международные поездки» (например, в неспокойный Пакистан), и ответственные поручения.

Королева Великобритании на днях решила поручить герцогу Кембриджскому новую должность — представлять ее интересы и выступать от ее имени на собраниях представителей шотландской Церкви.