По мнению большинства британцев, принц Уильям — это едва ли не первая фигура в государстве Великобритании, по крайней мере, что касается популярности. На днях в Сети даже появился опрос — «Должен ли принц Чарльз отказаться от престола в пользу старшего сына?» Разумеется, все это остается на уровне дискуссий в Интернете, однако Елизавета II понимает, как высоко ценится ее внук в обществе.
По мнению королевских экспертов, в 2019-в принц Уильям и Кейт Миддлтон доказали, что им можно доверять и «деликатные международные поездки» (например, в неспокойный Пакистан), и ответственные поручения.
Королева Великобритании на днях решила поручить герцогу Кембриджскому новую должность — представлять ее интересы и выступать от ее имени на собраниях представителей шотландской Церкви.
25 января принц Уильям назначен на должность лорда Верховного комиссара генеральной Ассамблеи. Таким образом, на ежегодных совещаниях высшего органа управления Церкви герцог Кембриджский будет выражать волю суверена. Несмотря на довольно внушительное название, эта должность носит чисто представительский характер. Если выражаться проще, от решения и слов принца Уильяма будет мало что зависеть (этого от него и не требуется), однако влияние и популярность в обществе с обретением нового статуса лишь возрастут.
Елизавета II каждый год назначает новую фигуру на эту должность: в число бывших лордов Верховных комиссаров входят герцог Йоркский и граф Уэссекский.
До недавнего времени на заседаниях генеральной ассамблеи суверена представлял герцог Куинсберри.
Сейчас принц Уильям должен сделать вступительные и заключительные обращения к Ассамблее, а также совершить официальные визиты по всей Шотландии.
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