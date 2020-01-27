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Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета вместе с 13-летней дочерью

Печальные новости. Легендарный лидер «Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе на 42-м году жизни. В вертолете, потерпевшем крушение, находилась и его 13-летняя дочь.
Коби Брайант с дочкой
Коби Брайант с дочкой

За несколько часов до «Грэмми» стала известна ужасная новость. Коби Брайант, 41-летний баскетболист, ставший легендой еще при жизни, трагически погиб. Вертолет Sikorsky S-76, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение в Калабасасе.

По последним данным, на борту находились 9 человек. Все они погибли. В их числе — 13-летняя дочь Коби Джианна...

В вертолете также находился тренер по бейсболу в колледже Оранж-Коста Джон Альтобелли вместе с женой и дочерью. Личности других погибших пока не известны.

Как сообщает пресса, вертолет «Черной Мамбы» вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Пока точно не ясно, что произошло, однако стало известно, что вертолет 15 минут кружил над городом Глендейл, после чего врезался в склон горы. Одной из возможных причин катастрофы называют плохую видимость.

Четыре года назад Коби Брайант завершил карьеру, на протяжении которой играл только за «Лос-Анджелес Лейкерс» (с 1996-го по 2016 год). В 2018-м Коби получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» за его мультик «Дорогой баскетбол», в котором спортсмен объявил о завершении карьеры.

У Коби остались жена Ванесса и три дочери: Наталия, Бьянка и Капри.

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27 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Instagram, Twitter

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Счастливый человек был, все, что нужно для счастья было. А смерти бояться не надо, это всего лишь переход.

  • К 2 , детей жалко !! У той пары что погибли с ребёнком. , остались ещё дочь и сын

  • Нелепая случайность. Фанаты баскетбола в трауре, скорбим.

  • Вертолеты постоянно сыпятся....

  • Плохая видимость это не случайность.

  • Я не смотрю баскетбол и не знаю этого человека, но сочувствую его семье и другим людям тоже

  • RIP🙏

  • Всегда больше всего жалко родных в такой ситуации...

  • Гость

    Счастливый человек был, все, что нужно для счастья было. А смерти бояться не надо, это всего лишь переход.

    Только для тех, кто в это верит.

  • что за сортировка людей. Взрослых жаль не меньше.

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