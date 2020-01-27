Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета вместе с 13-летней дочерью

Печальные новости. Легендарный лидер «Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе на 42-м году жизни. В вертолете, потерпевшем крушение, находилась и его 13-летняя дочь.

Коби Брайант с дочкой

За несколько часов до «Грэмми» стала известна ужасная новость. Коби Брайант, 41-летний баскетболист, ставший легендой еще при жизни, трагически погиб. Вертолет Sikorsky S-76, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение в Калабасасе.

По последним данным, на борту находились 9 человек. Все они погибли. В их числе — 13-летняя дочь Коби Джианна...

В вертолете также находился тренер по бейсболу в колледже Оранж-Коста Джон Альтобелли вместе с женой и дочерью. Личности других погибших пока не известны.

Как сообщает пресса, вертолет «Черной Мамбы» вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Пока точно не ясно, что произошло, однако стало известно, что вертолет 15 минут кружил над городом Глендейл, после чего врезался в склон горы. Одной из возможных причин катастрофы называют плохую видимость.

1 2 3 ... 15 Смерть Коби Брайанта стала шоком для его друзей и поклонников

Четыре года назад Коби Брайант завершил карьеру, на протяжении которой играл только за «Лос-Анджелес Лейкерс» (с 1996-го по 2016 год). В 2018-м Коби получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» за его мультик «Дорогой баскетбол», в котором спортсмен объявил о завершении карьеры.

У Коби остались жена Ванесса и три дочери: Наталия, Бьянка и Капри.