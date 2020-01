«Была жертвой»: Селена Гомес обвинила экс-бойфренда Джастина Бибера в эмоциональном насилии

Оказывается, Джастин Бибер не такой уж белый пушистый по отношению к девушкам, как многим казалось. Певец эмоционально давил на Селену Гомес.

В одном из последних интервью Джастин Бибер признался, что некрасиво вел себя по отношению к своим экс-возлюбленным — певец часто отталкивал от себя людей, которым он был важен и дорог. Правда, никаких имен Бибер не назвал. Но все и так поняли, что он намекает на Селену Гомес, его самую знаменитую бывшую.

Селена предположения поклонников подтвердила. Во время интервью на радиостанции NPR исполнительница хита Rare заявила: «Я и правда чувствую, что была жертвой определенного насилия».

Журналист уточнил, был ли это «эмоциональный абьюз», на что Гомес ответила утвердительно: «Да, было что-то такое. Но я не понимала этого до тех пор, пока не стала взрослее».



«Я очень не хочу провести остаток моей жизни, разговаривая на эту тему, но я горжусь тем, что могу заявить: сейчас я сильнее, чем когда бы то ни было. Я нашла способ грациозно пройти через это», — заключила Селена.

Напомним, Селена и Джастин встречались с 2011 по 2018 годы с переменным успехом. Они расставались, встречались с другими людьми, а затем снова сходились. История закончилась, когда Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин в 2018-м — Селена скажет об этом «Всего за два месяца ты заменил меня» в песне Lose You To Love Me.

Селена Гомес очень долго встречалась с Джастином Бибером

Певица, кстати, очень гордится этой композицией. «В ней я сказала то, что мне не давали шанса сказать раньше. Это не хейтерская песня. Это песня, которая говорит о том, что у нас было что-то прекрасное, и я не буду это отрицать. Но теперь все кончилось».