Бывший муж Лолиты ответил на обвинения в том, что был фиктивно женат

Лолита готовится к бракоразводному процессу с Дмитрием Ивановым. Адвокат певицы выяснил, что за несколько месяцев до свадьбы с Милявской Иванов был женат на женщине сильно старше себя.

Совсем скоро в суде начнется бракоразводный процесс между Лолитой Милявской и Дмитрием Ивановым. Пока певица отдыхает в Израиле, ее делом занимается адвокат Сергей Жорин.

В ходе подготовки обвинения Жорин нашел любопытный и ранее неизвестный факт из биографии фитнес-тренера. Оказалось, что прежде, чем жениться на Лолите, Дмитрий состоял в отношениях с москвичкой на 20 лет старше. Их союз продлился недолго — супруги развелись уже через 8 месяцев. Иванов сначала называл эту информацию враньем, но 26 января дал комментарий.

В студии программы «Звезды сошлись» фитнес-тренер поспешил опровергнуть домыслы о том, что его брак был фиктивным: «Мы познакомились на моей работе. Я тренировал всю их семью — маму, дочку, других родственников. Мы с Ольгой были вместе два года, поженились. К сожалению, она уже умерла, но я до сих пор восхищаюсь этой женщиной. Российский паспорт я получил автоматически в браке с ней».

«В какой-то момент у нее появились проблемы со здоровьем, мы стали ссориться и в итоге развелись. Мне от нее ничего не осталось, кроме законно полученного гражданства», — заявил Дмитрий Иванов, тем самым поспешив положить конец слухам.