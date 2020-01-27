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Бывший муж Лолиты ответил на обвинения в том, что был фиктивно женат

Лолита готовится к бракоразводному процессу с Дмитрием Ивановым. Адвокат певицы выяснил, что за несколько месяцев до свадьбы с Милявской Иванов был женат на женщине сильно старше себя. 

Совсем скоро в суде начнется бракоразводный процесс между Лолитой Милявской и Дмитрием Ивановым. Пока певица отдыхает в Израиле, ее делом занимается адвокат Сергей Жорин. 

В ходе подготовки обвинения Жорин нашел любопытный и ранее неизвестный факт из биографии фитнес-тренера. Оказалось, что прежде, чем жениться на Лолите, Дмитрий состоял в отношениях с москвичкой на 20 лет старше. Их союз продлился недолго — супруги развелись уже через 8 месяцев. Иванов сначала называл эту информацию враньем, но 26 января дал комментарий. 

В студии программы «Звезды сошлись» фитнес-тренер поспешил опровергнуть домыслы о том, что его брак был фиктивным: «Мы познакомились на моей работе. Я тренировал всю их семью — маму, дочку, других родственников. Мы с Ольгой были вместе два года, поженились. К сожалению, она уже умерла, но я до сих пор восхищаюсь этой женщиной. Российский паспорт я получил автоматически в браке с ней».

«В какой-то момент у нее появились проблемы со здоровьем, мы стали ссориться и в итоге развелись. Мне от нее ничего не осталось, кроме законно полученного гражданства», — заявил Дмитрий Иванов, тем самым поспешив положить конец слухам.

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27 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @ivanovsport, @lolitamilyavskaya/Instagram
Теги

Лолита Милявская, Дмитрий Иванов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Так признали их брак недействительным или нет? Что этот Иванов - охотник за ништяками в браке с немолодыми дамами, это ясно было давным давно. Но он же не женился одновременно на нескольких, перерывы делал хоть по неделе, значит все законно.

  • Обычный альфонс.. Тьфу. Как начались проблемы со здоровьем у бывшей жены-тут же и развелся.. что надо получил-гражданство. Следующий этап -материальные блага получить. С Лолитой не вышло. Пробуем дальше.. Женщины, зачем вам эти фитнес тренеры, годящиеся в сыновья?? уж точно лучше одной чем с таким.

  • Его тело-его дело... с кем и сколько жить. Женщину он в браке не обижает, не оскорбляет, скорее-наоборот...а мудрая взрослая женщина итак поймёт, зачем с ней молодой парень связывается. Все получили, что хотели. Кто-то - молодость, а кто-то-выгоду. Не факт, что и ровесник не оставит в тяжёлый момент.

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