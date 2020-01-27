Прозрачное платье и вязаные шерстяные носки: как одевается дома супермодель Наталья Водянова

Наталья Водянова вернулась с конференции в Давосе и решила устроить себе выходной. Модель поделилась новым фото, на котором выглядит как всегда утонченно.

37-летняя Наталья Водянова нередко бывает откровенна со своими подписчиками. Например, для знаменитости не составляет труда выложить «честное» фото без мейкапа или показать, как она бреет ноги прямо в машине. 27 января модель продемонстрировала свой домашний лук.

На снимке Водянова позирует практически без макияжа, сидя на диване в шифоновом платье с цветочным принтом и... шерстяных носках. Да-да, обычных «бабушкиных» носках, которые есть у каждого. «Дом там, где мой кот. Всем отличных выходных», — подписала кадр Наталья.

Фолловеры не могли не оценить простой, но все же элегантный образ модели. Особенно им понравились вязаные носки.

1 2 3 ... 10 Наталью Водянову сложно назвать типичной представительницей модельного мира

Наталья Водянова не первый раз разрушает стереотипы об известных во всем мире манекенщицах. Например, в поездке по Северной Осетии модель заглянула в женский монастырь, где сама колола дрова. Также Водянова признавалась, что просто обожает выпечку.