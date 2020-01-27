Прозрачное платье и вязаные шерстяные носки: как одевается дома супермодель Наталья Водянова

37-летняя Наталья Водянова нередко бывает откровенна со своими подписчиками. Например, для знаменитости не составляет труда выложить «честное» фото без мейкапа или показать, как она бреет ноги прямо в машине. 27 января модель продемонстрировала свой домашний лук.
На снимке Водянова позирует практически без макияжа, сидя на диване в шифоновом платье с цветочным принтом и... шерстяных носках. Да-да, обычных «бабушкиных» носках, которые есть у каждого. «Дом там, где мой кот. Всем отличных выходных», — подписала кадр Наталья.
Фолловеры не могли не оценить простой, но все же элегантный образ модели. Особенно им понравились вязаные носки.
Наталья Водянова не первый раз разрушает стереотипы об известных во всем мире манекенщицах. Например, в поездке по Северной Осетии модель заглянула в женский монастырь, где сама колола дрова. Также Водянова признавалась, что просто обожает выпечку.