«Берегись! Опасна я»: Алла Пугачева продемонстрировала эффектное селфи с алыми губами

Алла Борисовна решила украсить утро понедельника своим новым селфи. Предвкушая многочисленные вопросы подписчиков, 70-летняя певица сразу объяснила, зачем сделала смелое фото.

Алла Пугачева превращается в активную пользовательницу Инстаграма. Например, 70-летняя Примадонна уже профессионально освоила селфи, а ее новое фото — тому красноречивое подтверждение.

На снимке Алла Борисовна позирует с накрашенными алой помадой губами. Небрежная укладка и подведенные черным карандашом глаза завершают эффектный бьюти-образ.

«С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я», — подписала кадр Примадонна.

«Шикарная Алла», «Вот это доброе утро!», «Алла Борисовна, Вы прекрасны», «Огонь!», «Как же Вам идет красный цвет» — восторженно отозвались поклонники.

Под постом Примадонны отметились и звездные коллеги. Эвелина Бледанс написала: «Любим и опасную, и синюю, и красную», а Наташа Королева оставила еще более смелый комментарий: «Вау! Секси-ротик! Алла Борисовна, украдут!»

1 2 3 ... 10 Алла Пугачева порадовала фолловеров новым эффектным снимком

После каждого подобного фото, появляющегося в Инстаграме певицы, фолловеры ожесточенно спорят, может ли Алла Пугачева действительно выглядеть так свежо и молодо или же это результат ретуши.