«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это хорошо для спорта. Не успела одна спортсменка завершить карьеру, как новые уже пришли ей на замену, как на конвейере. Спорт живет за счет конкуренции, а нынешняя ситуация не очень здоровая», — цитирует чиновника немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Денсдорф вспомнил историю Алины Загитовой, которая в свои 17 лет успела победить на Олимпиаде, успешно представить страну на чемпионатах мира и Европы, а затем поставить карьеру на паузу, покинув большой спорт. По мнению немца, карьера Алены Косторной окажется такой же недолгой.

