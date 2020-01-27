Немецкий чиновник раскритиковал успехи российских фигуристок на чемпионате Европы

После того, как наши фигуристы впервые за 14 лет завоевали все золото чемпионата Европы, директор немецкой федерации фигурного катания раскритиковал российских спортсменок из-за юного возраста.

27 января 2020 · Текст: · Фото:

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова

26 января произошло историческое для российского спорта событие. Впервые за 14 лет наши спортсмены забрали все золото чемпионата Европы, выиграв 10 из 12 медалей. В одиночном катании чемпионкой стала 16-летняя Алена Косторная, а 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова взяли серебро и бронзу соответственно.

Триумф фигуристок и их тренера Этери Тутберидзе прокомментировал директор немецкой федерации фигурного катания Удо Денсдорф. 

Алена Косторная

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это хорошо для спорта. Не успела одна спортсменка завершить карьеру, как новые уже пришли ей на замену, как на конвейере. Спорт живет за счет конкуренции, а нынешняя ситуация не очень здоровая», — цитирует чиновника немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Денсдорф вспомнил историю Алины Загитовой, которая в свои 17 лет успела победить на Олимпиаде, успешно представить страну на чемпионатах мира и Европы, а затем поставить карьеру на паузу, покинув большой спорт. По мнению немца, карьера Алены Косторной окажется такой же недолгой.

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Отметим, что представительница Германии, 23-летняя Николь Шотт, по результатам чемпионата заняла 13-е место. 

Комментарии

3
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  • В продолжение - Загитова к 17 годам уже выиграла и золото олимпийское, у нее вся жизнь впереди, куча возможностей реализовать их, открыты все двери. Разве это хуже, чем к 30-ти годам не выиграть ни одних значимых чемпионатов и, по сути, продолжать только тренерскую карьеру? И то, если талант к этому есть.
  • Завидовать надо молча, чтобы не унижать ни себя, ни страну. В чем проблема подготовить своих немецких чемпионов, не понимаю, бери и готовь, нечего тут болтать, коль не доросли до побед! А наши девчонки умнички, трудяги, спортсменки, настоящие победительницы! Ура, ура, ура!!!😂
  • Никто не мешает немецким спортсменкам, как и другим, пахать на тренировках и занимать призовые места, что делают наши девчонки. Не нравится, что спортсменки слишком юные - пусть меняют правила, а уж потом критикуют.

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