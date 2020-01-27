26 января произошло историческое для российского спорта событие. Впервые за 14 лет наши спортсмены забрали все золото чемпионата Европы, выиграв 10 из 12 медалей. В одиночном катании чемпионкой стала 16-летняя Алена Косторная, а 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова взяли серебро и бронзу соответственно.
Триумф фигуристок и их тренера Этери Тутберидзе прокомментировал директор немецкой федерации фигурного катания Удо Денсдорф.
«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это хорошо для спорта. Не успела одна спортсменка завершить карьеру, как новые уже пришли ей на замену, как на конвейере. Спорт живет за счет конкуренции, а нынешняя ситуация не очень здоровая», — цитирует чиновника немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
Денсдорф вспомнил историю Алины Загитовой, которая в свои 17 лет успела победить на Олимпиаде, успешно представить страну на чемпионатах мира и Европы, а затем поставить карьеру на паузу, покинув большой спорт. По мнению немца, карьера Алены Косторной окажется такой же недолгой.
Отметим, что представительница Германии, 23-летняя Николь Шотт, по результатам чемпионата заняла 13-е место.
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