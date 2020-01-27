Леди в сером: Кейт Миддлтон в изысканном наряде почтила память жертв Холокоста

27 января отмечается 75-летие со дня освобождения Освенцима. Принц Уильям и Кейт Миддлтон не оставили это событие без внимания и посетили Центральный зал Вестминстера, чтобы почтить память жертв Холокоста. Многие обратили внимание на элегантный аутфит герцогини.

27 января было признано Международным днем памяти жертв Холокоста, так как именно в этот день советские войска освободили Освенцим. Теперь это важное событие отмечается по всему миру.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон пожимают руку сэру Бену Хелфготту

Разумеется, Кембриджи не могли оставить без внимания такую памятную дату. Они посетили Центральный зал Вестминстера и встретились с Оливией Маркс-Вудман, главой фонда Holocaust Memorial Day Trust. Также герцог и герцогиня увиделись с пережившим Холокост сэром Беном Хелфготтом — почетным президентом этой организации.

День выдался дождливым, поэтому Кэтрин не могла обойтись без зонта. Примечательно, что его над ней держал супруг герцогини — принц Уильям, проявивший рыцарскую галантность.

Многих восхитил изысканный и лаконичный аутфит Кэтрин: серое платье по колено с черным бархатным воротником и туфли на высоких каблуках в тон. Она дополнила наряд черным клатчем и жемчужными серьгами. Интересно, что герцогиня впервые за долгое время не распустила волосы, а собрала их на затылке.

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Напомним, ранее Кэтрин представила свою новую съемку, в которой запечатлела людей, выживших в Холокосте. Фотографии герцогини удостоились множества похвал.