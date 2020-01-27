Леди в сером: Кейт Миддлтон в изысканном наряде почтила память жертв Холокоста

27 января было признано Международным днем памяти жертв Холокоста, так как именно в этот день советские войска освободили Освенцим. Теперь это важное событие отмечается по всему миру.
Разумеется, Кембриджи не могли оставить без внимания такую памятную дату. Они посетили Центральный зал Вестминстера и встретились с Оливией Маркс-Вудман, главой фонда Holocaust Memorial Day Trust. Также герцог и герцогиня увиделись с пережившим Холокост сэром Беном Хелфготтом — почетным президентом этой организации.
День выдался дождливым, поэтому Кэтрин не могла обойтись без зонта. Примечательно, что его над ней держал супруг герцогини — принц Уильям, проявивший рыцарскую галантность.
Напомним, ранее Кэтрин представила свою новую съемку, в которой запечатлела людей, выживших в Холокосте. Фотографии герцогини удостоились множества похвал.