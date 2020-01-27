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«Крыша едет»: сын Елены Яковлевой тяжело заболел

Денис Шальных пожаловался подписчикам, что он подхватил какой-то непонятный вирус. И парень не только плохо себя чувствует, но и страдает — о нем никто не может позаботиться.

27-летний Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, пожаловался на резкое ухудшение самочувствия своим подписчикам в Инстаграме. По словам молодого человека, он вообще очень редко болеет, но на днях его сразил вирус. 

«Когда это происходит, то срубает жестко. Все тело ломает, лимфоузлы воспаляются, а голова становится неподъемной. Мозги туго справляются с таким состоянием и начинают генерировать всякие флешбэки, и от них успешно выстраиваются ассоциативные цепочки, которые обычно мною убиваются в зародыше. Крыша едет, но от слабости над процессом никакого контроля», — поделился сын именитой актрисы. 

Шальных также посетовал, что о нем некому позаботиться. Неудивительно: парень уже давно живет отдельно от мамы, а его брак распался в прошлом году. Говорят, что Денис встречается с некоей барышней по имени Анастасия.

Кстати, по слухам, именно девушка сподвигла своего возлюбленного удалить татуировки с лица, которыми Шальных раньше так гордился.

Поклонники экстравагантного парня, может, и хотели бы поддержать его в комментариях, но Шальных не оставил им такой возможности — написать ему сообщение под фото просто нельзя.

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27 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @moonmoonotterboi, @tdbndie/Instagram
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Денис Шальных

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Давно уже мупермаркеты привозят на дом еду, аптеки, пиццерии, рестораны. Да что угодно!

  • Температура 37,2 С и мужик пишет завещание.

  • За что такое матери?

  • Гость

    Давно уже мупермаркеты привозят на дом еду, аптеки, пиццерии, рестораны. Да что угодно!

    Он хочет чтобы еще и сопли подтирали.

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