«Крыша едет»: сын Елены Яковлевой тяжело заболел

Денис Шальных пожаловался подписчикам, что он подхватил какой-то непонятный вирус. И парень не только плохо себя чувствует, но и страдает — о нем никто не может позаботиться.

27-летний Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, пожаловался на резкое ухудшение самочувствия своим подписчикам в Инстаграме. По словам молодого человека, он вообще очень редко болеет, но на днях его сразил вирус.



«Когда это происходит, то срубает жестко. Все тело ломает, лимфоузлы воспаляются, а голова становится неподъемной. Мозги туго справляются с таким состоянием и начинают генерировать всякие флешбэки, и от них успешно выстраиваются ассоциативные цепочки, которые обычно мною убиваются в зародыше. Крыша едет, но от слабости над процессом никакого контроля», — поделился сын именитой актрисы.

Шальных также посетовал, что о нем некому позаботиться. Неудивительно: парень уже давно живет отдельно от мамы, а его брак распался в прошлом году. Говорят, что Денис встречается с некоей барышней по имени Анастасия.

Кстати, по слухам, именно девушка сподвигла своего возлюбленного удалить татуировки с лица, которыми Шальных раньше так гордился.

Поклонники экстравагантного парня, может, и хотели бы поддержать его в комментариях, но Шальных не оставил им такой возможности — написать ему сообщение под фото просто нельзя.