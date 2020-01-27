«Ее надо лечить»: коллеги пришли в ужас от того, в каком состоянии находится Ирина Отиева

Ирина Отиева была звездой 1990-х и делила титул самой известной джазовой певицы с Ларисой Долиной. Знаменитой Отиеву сделала песня «Последняя поэма», которая прозвучала в фильме «Вам и не снилось». А потом артистка куда-то пропала.
Ирина не давала интервью, не выступала и вообще не появлялась на людях. В конце концов,ее коллеги по сцене забили тревогу.
В студию программы «Прямой эфир» пришли многие друзья и знакомые Отиевой, в том числе и ее бывший возлюбленный Александр Пищиков. Он рассказал, что в свое время Ирина спасла его от алкогольной зависимости. «Она вставала грудью, чтобы я не пил. Мама считала, что я ей не пара. Это и сломало нашу любовь», — рассказал Александр.
Отиева, хоть и не пришла в студию, все же побеседовала с журналистами. Женщина рассказала, что от нее отвернулись все друзья, с которыми она раньше работала на одной сцене: «От меня отвернулись все. И Лариса Долина, и Песков, и Серов, и Крутой. Все отвернулись. Когда я была на пике, они все звонили, приезжали, гуляли здесь днем и ночью. А вот как только меня убрали.... Новая позиция просто появилась тогда у телевидения: надо убирать, подчищать стариков. Но самое интересное, что все те же морды и торчат».
Ирина заявила, что ее коллеги даже не звонили ей, чтобы узнать, как у певицы дела. Единственный, кто сохранил с Отиевой хорошие отношения, это Никас Сафронов. В прошлом году он виделся с подругой на ее 50-летнем юбилее. «Я приехал с подарком. Она очень была признательна, благодарна. Я хочу сказать, что она одна из самых лучших джазовых певиц мира», — рассказал Сафронов.
«Это просто очень надломленный тонкий ранимый человек с тонкой психикой. У нее пошли какие-то сбои», — отметил художник.
Ирина Мирошниченко, которая находилась в студии, чуть не потеряла дар речи, когда увидела, как сейчас выглядит Отиева. «Я думаю, что она очень больна. Это болезнь. Ее надо лечить, если у нее есть близкие люди, а у нее жива мама. Ирочка, я хочу тебе сказать, как ты можешь допустить себя до такого состояния, зная, что у тебя есть мать?» — заявила 77-летняя актриса.
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