«Ее надо лечить»: коллеги пришли в ужас от того, в каком состоянии находится Ирина Отиева

В студию программы «Прямой эфир» пришли многие друзья и знакомые Отиевой, в том числе и ее бывший возлюбленный Александр Пищиков. Он рассказал, что в свое время Ирина спасла его от алкогольной зависимости. «Она вставала грудью, чтобы я не пил. Мама считала, что я ей не пара. Это и сломало нашу любовь», — рассказал Александр.

Отиева, хоть и не пришла в студию, все же побеседовала с журналистами. Женщина рассказала, что от нее отвернулись все друзья, с которыми она раньше работала на одной сцене: «От меня отвернулись все. И Лариса Долина, и Песков, и Серов, и Крутой. Все отвернулись. Когда я была на пике, они все звонили, приезжали, гуляли здесь днем и ночью. А вот как только меня убрали.... Новая позиция просто появилась тогда у телевидения: надо убирать, подчищать стариков. Но самое интересное, что все те же морды и торчат».