7-летняя дочь Кристины Орбакайте делает колесо и шпагат, как заправская гимнастка, восхищая Аллу Пугачеву

Кристина Орбакайте воспитывает 7-летнюю дочь Клавдию. На днях артистка показала, что наследница уверенно выполняет гимнастические упражнения на пляже. Таланты девочки особенно порадовали ее бабушку Аллу Пугачеву.

27 января 2020 · Текст: · Фото:

Алла Пугачева
Алла Пугачева с внучкой Клавдией

Клавдия, 7-летняя дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова, часто становится гостьей в Инстаграме своей звездной мамы. Девочка растет весьма обаятельной и артистичной, что наверняка очень радует ее родителей. 

27 января Кристина разместила новый пост, в котором показала, как Клавдия лихо делает колесо и садится на шпагат. Действие происходит на одном из пляжей Майами. Интересно, что девочка выполняет сложные упражнения с огромным удовольствием. Неужели подрастает конкурент Анастасии Волочковой?

«Умница моя», — похвалила внучку Алла Пугачева. 

В комментариях поклонники звездного семейства согласились с тем, что Клавдия растет удивительно грациозной. В Сети даже предположили, что девочка свяжет в будущем свою жизнь именно с гимнастикой.

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В 2012 году в семье Кристины Орбакайте и Михаила Земцова родилась дочка

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«Клава такая длинноногая и с врожденной растяжкой. Хореография, художественная гимнастика, грация, пластика, уверенность в себе!», «Кристина, какая гибкая у вас дочка! Красотка просто!», «Какая же она у вас славная!», — похвалили Клавдию фолловеры. 

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