Клавдия, 7-летняя дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова, часто становится гостьей в Инстаграме своей звездной мамы. Девочка растет весьма обаятельной и артистичной, что наверняка очень радует ее родителей.

27 января Кристина разместила новый пост, в котором показала, как Клавдия лихо делает колесо и садится на шпагат. Действие происходит на одном из пляжей Майами. Интересно, что девочка выполняет сложные упражнения с огромным удовольствием. Неужели подрастает конкурент Анастасии Волочковой?