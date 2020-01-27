Клавдия, 7-летняя дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова, часто становится гостьей в Инстаграме своей звездной мамы. Девочка растет весьма обаятельной и артистичной, что наверняка очень радует ее родителей.
27 января Кристина разместила новый пост, в котором показала, как Клавдия лихо делает колесо и садится на шпагат. Действие происходит на одном из пляжей Майами. Интересно, что девочка выполняет сложные упражнения с огромным удовольствием. Неужели подрастает конкурент Анастасии Волочковой?
«Умница моя», — похвалила внучку Алла Пугачева.
В комментариях поклонники звездного семейства согласились с тем, что Клавдия растет удивительно грациозной. В Сети даже предположили, что девочка свяжет в будущем свою жизнь именно с гимнастикой.
«Клава такая длинноногая и с врожденной растяжкой. Хореография, художественная гимнастика, грация, пластика, уверенность в себе!», «Кристина, какая гибкая у вас дочка! Красотка просто!», «Какая же она у вас славная!», — похвалили Клавдию фолловеры.
Комментарии0