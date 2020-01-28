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Наталья Андрейченко, пропавшая в Мексике, нашлась и рассказала, что с ней было

Поклонники Натальи Андрейченко были готовы к худшему. Еще бы, актриса долго не выходила на связь во время отпуска в Мексике! Все обошлось — звезда нашлась.
Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко, пропажа которой всколыхнула всю страну, наконец-то вышла на связь и рассказала, где она была все это время. Актриса фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» обратилась к своим поклонникам в Инстаграме.

По словам 63-летней звезды, ей необходимо было набраться сил, поэтому она уехала в мексиканские джунгли.

«Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают», — написала Андрейченко.

Наталья добавила, что в этом месте силы нужно находиться в уединении и молчании. Домой Андрейченко приехала вечером 27 января и только тогда включила свой телефон.

Напомним, об исчезновении Натальи сообщил ее PR-директор. «Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь...» — сообщил мужчина.

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28 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @natalya_andreychenko/Instagram
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Наталья Андрейченко

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Недолго в прятки играла. Мэри Поппинс унесло ветром. Кто бы сомневался.

  • Ну собственно я так и думала. Постановка. Пиарчик.

  • Повесила табличку на грудь "молчание", отдохнула и вернулась. Если у нее такие чуткие друзья, могла бы и предупредить об отлучке. А вообще, она конечно уже много лет не в себе, я ее видела раньше несколько раз и всегда она перебирала с напитками. Может сейчас изменилась, не знаю.

  • Очередная "просветленная"

  • Гость

    Ну собственно я так и думала. Постановка. Пиарчик.

    Вот меньше всего Андрейченко всегда думала о пиаре. Живет замкнуто, очень богато, пьет и бродит по вечеринкам, презентациям, друзьям. Никогда свою жизнь не афиширует. Просто оттягивается .

  • Мэри Поппинс остается, пожалуй, единственной в истории женщиной, которой для путешествий хватало лишь одного места ручной клади ...

  • Гость

    Ну собственно я так и думала. Постановка. Пиарчик.

    Ни разу она не пиарилась. Ей это не надо. Она тусовочная, богатейшая тетка . Ее не волнуют ничьи мнения, она только удовольствия для себя лично получала.

  • PR-директор тогда зачем ей, если не пиарится)

  • Теперь ждём появления просветленной Бони.

  • Гость

    PR-директор тогда зачем ей, если не пиарится)

    Вы директоров различайте. Андрейченко за все годы нигде не засветилась, это вам не бузова, у которой директор для фоточек и скандальчиков. Директор Андрейченко занимается контактами и бумажными делами, а не рекламой актрисы.

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