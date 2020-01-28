Наталья Андрейченко, пропавшая в Мексике, нашлась и рассказала, что с ней было

Поклонники Натальи Андрейченко были готовы к худшему. Еще бы, актриса долго не выходила на связь во время отпуска в Мексике! Все обошлось — звезда нашлась.

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко, пропажа которой всколыхнула всю страну, наконец-то вышла на связь и рассказала, где она была все это время. Актриса фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» обратилась к своим поклонникам в Инстаграме.

По словам 63-летней звезды, ей необходимо было набраться сил, поэтому она уехала в мексиканские джунгли.

«Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают», — написала Андрейченко.

Наталья добавила, что в этом месте силы нужно находиться в уединении и молчании. Домой Андрейченко приехала вечером 27 января и только тогда включила свой телефон.

1 2 3 ... 8 Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве

Напомним, об исчезновении Натальи сообщил ее PR-директор. «Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь...» — сообщил мужчина.