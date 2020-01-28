«Чувствовала, что родилась не в том теле»: Ирина Шейк призналась, что хотела быть мальчиком

Отец Шейк всегда мечтал о сыне, но его жена родила двух дочерей — Ирину и ее старшую сестру Татьяну.
Когда Валерий Шайхлисламов умер от пневмонии, будущей модели было всего 14 лет, а ее сестре — 16. Тогда Ирина поняла, что она должна заменить в семье отца. Об этом Шейк рассказала главному редактору британского Vogue Эдварду Эннинфулу.
«Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле и должна была стать мальчиком. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика. Когда он скончался, я подумала: ''Раз я парень, то сейчас настало время мне заботиться о семье — маме и старшей сестре''», — рассказала модель.
Такой характер Шейк, по ее собственным словам, часто пугает мужчин. Однако это жестокость, корни которой берут свое начало в воспитании. «Я сильная личность и определенно знаю, чего хочу. Думаю, некоторые мужчины боятся этого», — говорит Ирина.
«Если кто-то уходит из моей жизни, то я действительно рву все связи, понимаете? Я думаю, что некоторые люди действительно боятся этой холодности. А еще я думаю, немногие люди знают, что внутри под этим скрывается хороший, милый человек, который плачет во время интервью», — разоткровенничалась экс-возлюбленная Брэдли Купера.