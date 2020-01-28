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Восемь близнецов «октомамы» Нади Сулеман отпраздновали 11-летие

«Октомама» Надя Сулеман поздравила своих близнецов с 11-м днем рождения. Их имена еле уместились на именинном торте. Еще бы, ведь их восемь!

Надя Сулеман прославилась на весь мир в 2009 году, родив «октопят» — 8 близнецов сразу. И это при том, что у нее на тот момент уже было шестеро детей.

Надя Сулеман на третьей (!) неделе беременности
Надя Сулеман на третьей (!) неделе беременности

В настоящее время близнецы являются единственными живыми «октопятами» в мире. На днях они отпраздновали 11-й день рождения. 44-летняя мама поделилась редкой фотографией восьми детей — шести мальчиков и двух девочек — на вечеринке по случаю праздника 26 января.

«С днем ​​рождения, мои прекрасные ангелы. Вы одни из самых добрых, сострадательных и заботливых людей, которых я когда-либо знала. Слова не могут выразить, как я рада быть вашей матерью. Вы все безмерно благословили мою жизнь, и я ежедневно благодарю Бога за то, что он доверил мне заботу о вас, жизнь в ваших глазах и влияние на вас всех», — подписала Надя фото.

«Недавние трагические события потери близких людей — убедительное напоминание о том, насколько хрупка, ненадежна и драгоценна жизнь, а завтра может и не случиться. Нам нужно обнимать наших любимых немного дольше и чуть сильнее, пока они здесь. Вы мои чудеса, мои ангелы, и я буду любить вас всем своим сердцем, всегда», — написала Надя, говоря о смерти баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери.

Напомним, Сулеман стала мамой восьми детей сразу благодаря ЭКО. Девушка уговорила врача, чтобы во время процедуры ЭКО он имплантировал двенадцать эмбрионов. А ведь законом разрешено не больше двух! Врача за такое нарушение позже лишили лицензии. 

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28 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Instagram

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