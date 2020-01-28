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Джастин Бибер признался, что сомневался в своей готовности к скорому браку с Хейли

26-летний Джастин Бибер стал гостем программы Эллен Дедженерес. В откровенном интервью певец поведал о сомнениях, которые одолевали его перед тем, как он сделал предложение Хейли.

Джастин Бибер пришел на днях в студию шоу Эллен Дедженерес и поведал о том, как сделал Хейли предложение. Нет, это совсем не то, что вы подумали. Никаких романтичных подробностей и трогательных деталей. 26-летний певец заявил, что перед важным шагом долго не мог понять, способен ли выполнить обязательства, которые подразумевает брак.

Певец сказал, что у него не было ни единого сомнения в том, что Хейли скажет «да». Джастин был не уверен сам в себе. 

«Смогу ли я сдержать клятву, как мужчина? Когда ты говоришь, что будешь любить кого-то в болезни и в здравии, ты должен быть честен. Это слишком серьезно. Я долго об этом размышлял, боролся», — признался Бибер.

В конце концов, он решил, что должен принять окончательное решение и следовать ему, несмотря ни на что. К тому же, по словам певца, он всегда хотел быть мужем. Теперь, когда Бибер выбрал ту самую женщину, он готов вместе с ней пройти остаток пути, оставаясь при этом честным своей клятве, произнесенной во время венчания.

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28 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @haileybaldwin, @justinbieber/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Джастин Бибер, Хейли Болдуин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Личико ну уж совсем интеллектом не обезображено

  • Очень красивая девушка, черты лица тонкие, фигура отличная. И он - как по мне так инфантильный прыщавый мужчинка, вечный мальчик - фе. С Селеной сугубо внешне смотрелись более гармонично - оба какие то плюшевые. С Хейли - как гадкий утенок с лебедем, вот она, любовь - девочка ведь тоже не из простой семьи.

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