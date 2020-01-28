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Вызывала духов: стала известная причина загадочного исчезновения Виктории Бони

На днях Виктория Боня удалила свой Инстаграм. Поклонники долго гадали, что же произошло: взлом страницы? Нарушение правил соцсети? Обида на фолловеров? 28 января появилось фото, которое стало ответом на все вопросы.

После поездки в Перу Виктория Боня пропала с радаров. Ее аккаунт в Инстаграме исчез, и поклонникам оставалось только догадываться, что на самом деле случилось со знаменитостью. 

В Сети обсуждали самые разнообразные версии от банального взлома страницы до шутливого предположения о том, что Виктория отдыхала рядом с местами, где водятся каннибалы, и...

К счастью, до того, как пользователи всерьез поверили в свои самые безумные теории, в Сети появилось новое фото Бони, сделанное.. шаманом. С ним Виктория знакома достаточно давно и уже не первый раз приезжает к нему за помощью.

 
 

Шаман по имени Омар выложил в Инстаграм фотографию с тремя женщинами, среди которых — Виктория Боня. «Целые и невредимые», — подписал кадр целитель. 

Судя по странице Омара, он давно и серьезно занимается общением с духами. Он выкладывает ролики, на которых проводит ритуал Аяхуаска. После того, как участники выпивают «зелье» из лианы, они ложатся на матрасы и слушают песнопение. 

Про Омара даже писали некоторые глянцевые издания, намекая, что к нему инкогнито ездят знаменитости, желающие расслабиться и прочистить голову от ненужных мыслей.

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28 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @shamanomar/Instagram
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Виктория Боня

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