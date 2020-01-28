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Хватай, а то убежит: на ветру пышная мини-юбка Кейт Миддлтон так и норовила взметнуться вверх

На днях Кейт Миддлтон посетила одну из детских больниц Лондона. По дороге с ней едва не случился забавный конфуз. Сильный порыв ветра взметнул полы элегантной юбки, и обычно спокойная Кэтрин воскликнула от неожиданности.

28 января Кейт Миддлтон посетила детскую больницу Evelina. Для официального визита герцогиня Кембриджская выбрала твидовый костюм Dolce & Gabbana, который ранее надевала в феврале прошлого года. Она дополнила наряд черными лодочками Gianvito Rossi.

Кейт Миддлтон

В качестве украшений Кэтрин предпочла серьги c из белого золота с бриллиантами Mappin & Webb. Интересно, что герцогиня Кембриджская, как и днем ранее, не стала распускать волосы, а собрала их на затылке.

Когда Кэтрин выходила из автомобиля, с ней произошло нечто забавное. Порыв ветра подхватил полы короткой юбки герцогини и едва не задрал ее. Кейт была вынуждена как можно скорее придержать непослушную ткань. 

Монаршая особа пребывала в замечательном настроении, поэтому она воскликнула от изумления, но улыбка с ее лица так и не пропала. 

Кейт Миддлтон
У входа в больницу Кэтрин встретила маленькая девочка, которая вручила ей букет цветов. Присев перед малышкой на корточки, герцогиня Кембриджская охотно приняла подарок.

Как сообщает издание Daily Mail, Кейт отправилась на мастер-класс, который проведут для маленьких пациентов и их семей. Его устраивают сотрудники Национальной потретной галереи, патроном которой является супруга принца Уильяма.

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28 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
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Кейт Миддлтон

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23 комментария Добавить комментарий
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  • Шикарно!

  • Не жизнь - а сказка!

  • Ну вот мы снова вернулись в непослушиным юбочкам, котрве за 10 лет так и не смогли приструнить.Как хорошо.

  • Такие юбки ей не идут, ноги тощие, ужасно смотрится, да еще ее вечная проблема ветер, что же она к королеве не прислушивается и грузики не вшивает

  • Боже, какие ножки! прям обзавидовалась по-хорошему.. пойду каким-нибудь спортом займусь.

  • Тетке почти 40 лет, а ее все в девчачье одевают, ну не идут ей такие юбки от слово совсем

  • фанатки марклухи собрались в комментах

  • Все время она в каких-то обносках ...

  • Подарите ей уже утяжеляющий шнур, продается в любом магазине рукоделия для подолов и штор. У королевы за 93 года ни одна юбка не взлетела.

  • 534

    фанатки марклухи собрались в комментах

    Эту тоже ужасно одевали всегда. Одно платье-палатка, которое она после родов носила, чего стоит.... кровь из глаз

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