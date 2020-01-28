Хватай, а то убежит: на ветру пышная мини-юбка Кейт Миддлтон так и норовила взметнуться вверх

На днях Кейт Миддлтон посетила одну из детских больниц Лондона. По дороге с ней едва не случился забавный конфуз. Сильный порыв ветра взметнул полы элегантной юбки, и обычно спокойная Кэтрин воскликнула от неожиданности.

28 января Кейт Миддлтон посетила детскую больницу Evelina. Для официального визита герцогиня Кембриджская выбрала твидовый костюм Dolce & Gabbana, который ранее надевала в феврале прошлого года. Она дополнила наряд черными лодочками Gianvito Rossi.

В качестве украшений Кэтрин предпочла серьги c из белого золота с бриллиантами Mappin & Webb. Интересно, что герцогиня Кембриджская, как и днем ранее, не стала распускать волосы, а собрала их на затылке.

Когда Кэтрин выходила из автомобиля, с ней произошло нечто забавное. Порыв ветра подхватил полы короткой юбки герцогини и едва не задрал ее. Кейт была вынуждена как можно скорее придержать непослушную ткань.

Монаршая особа пребывала в замечательном настроении, поэтому она воскликнула от изумления, но улыбка с ее лица так и не пропала.

У входа в больницу Кэтрин встретила маленькая девочка, которая вручила ей букет цветов. Присев перед малышкой на корточки, герцогиня Кембриджская охотно приняла подарок.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон часто можно увидеть в юбке

Как сообщает издание Daily Mail, Кейт отправилась на мастер-класс, который проведут для маленьких пациентов и их семей. Его устраивают сотрудники Национальной потретной галереи, патроном которой является супруга принца Уильяма.