Наталья Ветлицкая впечатлила подписчиков фото в кожаных брюках

55-летняя певица выложила новое фото в Инстаграме. Наталья Ветлицкая заинтриговала фолловеров, представ в эффектом образе. Поклонники оценили розовые пряди и облегающие кожаные брюки.

Наталья Ветлицкая триумфально вернулась в российский шоу-бизнес после 15 лет жизни в Испании. Первые концерты пройдут только в октябре 2020 года, а пока преданные фанаты ждут выступления певицы, она балует их редкими фото в Инстаграме.

55-летняя певица поделилась студийной фотографией, на которой с улыбкой позирует, сложив руки за головой. Наталья выбрала объемную блузу с жабо и цветочным принтом и кожаные брюки. Образ завершил ремень, подчеркнувший талию.

Ветлицкая предпочла яркий макияж с акцентом на глаза. Губы она подвела еле заметной нюдовой помадой. «Хорошего вам дня», — пожелала певица в подписи к фото.

1 2 3 ... 10 Наталья Ветлицкая подогревает интерес поклонников новыми фото в Инстаграме

«Роскошно выглядите!», «Невозможная и любимая», «Стильная, сексуальная, женщина-космос», «Наташа… Вы бесподобны», «Какой у вас хищный образ», «Прекрасная и роскошная Натали», «Образ сногсшибательный!», «С годами стала еще лучше!», «Кумир! Вы звезда! Обожаю вас!» — восхитились подписчики.

