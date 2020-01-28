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«Внебрачный сын» принца Чарльза и Камиллы уверен, что «Мегзит» был спланирован, чтобы скрыть правду о его происхождении

53-летний мужчина, утверждающий, что он — незаконнорожденный сын Камиллы Паркер Боулз и принца Чарльза, не намерен сдаваться. Непризнанный наследник британского престола находит все новые подтверждения страшной тайны Букингемского дворца.
Саймон Доранте-Дэй
Саймон Доранте-Дэй

53-летний Саймон Доранте-Дэй стал известен поклонникам королевской семьи относительно недавно. В 2019 году он дал большое интервью изданию New Idea, в котором заявил, что считает своими родителями 71-летнего принца Чарльза и 72-летнюю Камиллу Паркер Боулз.

Тогда непризнанный наследник заявил, что готов это доказать, только бы добиться ДНК-экспертизы. По информации Daily Mail, за прошедший год Саймону трижды отказывали в суде — домыслов о королевской крови в жилах недостаточно, чтобы подать иск на монарших особ.

Несмотря на насмешки, сдаваться Доранте-Дэй не намерен. Мужчина старательно объясняет, что, например, «Мегзит» — тщательно спланированная операция, призванная отвлечь внимание публики от его скандальных заявлений. 

По мнению «внебрачного сына» принца Чарльза, на том семейном совете в Сандрингеме обсуждались вовсе не условия независимой жизни Сассексов, а план действий относительно его самого.

Саймон утверждает, что принцесса Диана погибла из-за него. Мужчина уверен, что леди Ди знала правду и решила открыть ее людям. Дворец не мог этого допустить, поэтому подстроил автокатастрофу.

  • Саймон Доранте-Дэй
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    53-летний мужчина, утверждающий, что он сын принца Чарльза и Камиллы, снова вышел на связь
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53-летний «наследник» не претендует ни на звание, ни на титул, ни на богатства королевской семьи. Все, что ему нужно, — это признание родства от его биологических родителей, за которое он еще готов побороться.

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28 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru, Facebook
Теги

Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз

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