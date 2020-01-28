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«Знайте права»: Евгения Феофилактова разъяснила свои слова об алиментах и призвала женщин «доканывать» приставов

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова объяснила подписчикам, что не хотела оскорбить своего бывшего мужа, обнародовав сумму алиментов, которую он выплачивает каждый месяц.

На днях Евгения Феофилактова подняла в своем Инстаграме важную тему. Девушка побеседовала с подписчиками на тему алиментов. Евгения, которая рассталась с мужем Антоном Гусевым в 2016 году, рассказала, что экс-супруг каждый месяц выплачивает на содержание их общего сына Даниэля 14 500 рублей.

«Я не понимаю женщин, которые не подают на алименты... Хочу понять, почему вы лишаете ребенка денег, пусть небольших? Не считаете нужным брать его ''подачки'' (фразы некоторых барышень), хорошо, заведите счет на ребенка и откладывайте эти алименты», — возмутилась Феофилактова.

Спустя несколько дней Евгения разъяснила: обнародовав сумму, она никак не хотела оскорбить бывшего мужа. «Нигде я не говорила, что мой бывший получает млн, а платит копейки, как написал один паблик. Я только обозначила цифру в размере 14 500 р., выплачиваемых моему сыну от отца», — заявила экс-участница «Дома-2».

Также Феофилактова заявила, что многие женщины просто ленятся подавать на алименты и «доканывать» приставов, а ведь иногда это приходится делать. «Это наша обязанность перед ребенком! Многие женщины не подают на алименты, как я поняла из ваших комментариев, в связи с опасением, что отец ребенка в старости встречно подаст на свое содержание. Но я уже говорила, что даже если отец ребенка не платил алименты, он при всех раскладах имеет право подать на свое содержание. А это еще обиднее: мало того, что алименты не платил, так на старости сам будет претендовать на них», — написала Евгения. 

Девушка призвала всех женщин знать свои права и уточнила, что единственное, что может не позволить отцу ребенка на старости подать на алименты, так это лишить его родительских прав. При этом звезда уточнила, что этот вопрос лучше уточнить, поскольку сама Феофилактова с такой проблемой не сталкивалась. 

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28 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Евгения Феофилактова

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