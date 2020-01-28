Суд отменил решение о розыске вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной

«Я очень рад, что суд апелляционной инстанции дал указание рассмотреть дело по существу. Сегодня такое пожелание наконец было прямо выражено как со стороны Елены Николаевны, так и ее защиты», — сказал Манжеев.

Напомним, в прошлом году Елена Батурина обвинила Эренцена Манжеева в подделке документов для доступа к ее средствам. Мужчина решил подать в суд на женщину за клевету. 27 декабря суд возбудил уголовное дело. Необходимость объявить Батурину в розыск была связана с тем, что богатейшая женщина России пять раз не явилась на заседания.