Суд отменил решение о розыске вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной

Елена Батурина больше не в розыске. Однако это не отменяет уголовное дело, которое было возбуждено на нее из-за клеветы. 

28 января 2020 · Текст: · Фото:

Суд Элисты отменил постановление о розыске вдовы Юрия Лужкова, богатейшей женщины России Елены Батуриной. Об этом сообщил сам инициатор уголовного дела Эренцен Манжеев, финансовый директор ее брата Виктора Батурина, пишет Интерфакс.

Дело о клевете, по его словам, было направлено для рассмотрения в мировой суд.

«Я очень рад, что суд апелляционной инстанции дал указание рассмотреть дело по существу. Сегодня такое пожелание наконец было прямо выражено как со стороны Елены Николаевны, так и ее защиты», — сказал Манжеев.

Напомним, в прошлом году Елена Батурина обвинила Эренцена Манжеева в подделке документов для доступа к ее средствам. Мужчина решил подать в суд на женщину за клевету. 27 декабря суд возбудил уголовное дело. Необходимость объявить Батурину в розыск была связана с тем, что богатейшая женщина России пять раз не явилась на заседания.

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