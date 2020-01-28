Суд отменил решение о розыске вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной

Суд Элисты отменил постановление о розыске вдовы Юрия Лужкова, богатейшей женщины России Елены Батуриной. Об этом сообщил сам инициатор уголовного дела Эренцен Манжеев, финансовый директор ее брата Виктора Батурина, пишет Интерфакс.
Дело о клевете, по его словам, было направлено для рассмотрения в мировой суд.
«Я очень рад, что суд апелляционной инстанции дал указание рассмотреть дело по существу. Сегодня такое пожелание наконец было прямо выражено как со стороны Елены Николаевны, так и ее защиты», — сказал Манжеев.
Напомним, в прошлом году Елена Батурина обвинила Эренцена Манжеева в подделке документов для доступа к ее средствам. Мужчина решил подать в суд на женщину за клевету. 27 декабря суд возбудил уголовное дело. Необходимость объявить Батурину в розыск была связана с тем, что богатейшая женщина России пять раз не явилась на заседания.
10 декабря на 83-м году жизни скончался супруг Батуриной, экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Он умер из-за редкого осложнения после процедуры обследования сердца.
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