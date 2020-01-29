Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально разведены

Сказочке конец: 27-летняя Майли Сайрус развелась с 30-летним Лиамом Хемсвортом. Судья подписал официальные документы 28 января.
Бракоразводный процесс прошел гладко и спокойно, ведь у пары не было детей.
Актер и роковая певица объявили о своем расставании в августе. Поклонники пары были в шоке, ведь с момента тайной свадьбы Майли и Лиама прошло всего 8 месяцев.
«Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь, как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе. Они по-прежнему остаются преданными родителями всех своих животных. Пожалуйста, уважайте их жизнь и конфиденциальность», — заявил тогда представитель Сайрус порталу E! News.
Экс-супруги, напомним, познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», а на премьеру картины пришли уже в качестве пары.
Они несколько раз сходились и расходились, и в декабре 2018-го все же сыграли свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие. А потом - новость о разрыве, прозвучавшая как гром среди ясного неба.
Майли нашла утешение в объятиях музыканта Коди Симпсона, а Лиам проводит все свободное время в компании актрисы Габриэллы Брукс.
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