Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально разведены

Любовная лодка потонула окончательно и бесповоротно. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, объявившие о расставании в августе прошлого года, развелись.

29 января 2020 · Текст: · Фото:

Сказочке конец: 27-летняя Майли Сайрус развелась с 30-летним Лиамом Хемсвортом. Судья подписал официальные документы 28 января. 

Бракоразводный процесс прошел гладко и спокойно, ведь у пары не было детей. 

Актер и роковая певица объявили о своем расставании в августе. Поклонники пары были в шоке, ведь с момента тайной свадьбы Майли и Лиама прошло всего 8 месяцев.

«Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь, как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе. Они по-прежнему остаются преданными родителями всех своих животных. Пожалуйста, уважайте их жизнь и конфиденциальность», — заявил тогда представитель Сайрус порталу E! News.

Экс-супруги, напомним, познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», а на премьеру картины пришли уже в качестве пары.

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Майли и Лиам были вместе 10 лет (с перерывами)

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Они несколько раз сходились и расходились, и в декабре 2018-го все же сыграли свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие. А потом - новость о разрыве, прозвучавшая как гром среди ясного неба.

Майли нашла утешение в объятиях музыканта Коди Симпсона, а Лиам проводит все свободное время в компании актрисы Габриэллы Брукс.

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