Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально разведены

«Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь, как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе. Они по-прежнему остаются преданными родителями всех своих животных. Пожалуйста, уважайте их жизнь и конфиденциальность», — заявил тогда представитель Сайрус порталу E! News.

Экс-супруги, напомним, познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», а на премьеру картины пришли уже в качестве пары.