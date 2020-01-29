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«Без нее скучно, плохо и неуютно»: Маргарита Симоньян поздравила любимую свекровь с 81-летием

Тиграну Кеосаяну очень повезло: его жена смогла найти общий язык со своей свекровью. Женщины души не чают друг в друге. Маргарита Симоньян поздравила маму возлюбленного с днем рождения.

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, поздравила свою свекровь Лауру Ашотовну с 81-летием. Журналистка выложила фотографию женщины в Инстаграм.

«Сегодня день рождения у женщины, которая является ежедневным праздником нашего дома, — Лауры Ашотовны Кеосаян, мамы Тиграна и моей свекрови. Без нее скучно, плохо и неуютно. Ее грация, аристократизм, достоинство и царственность каждый день учат меня, какой должна быть настоящая женщина. Ее сердобольность и доброта согревают каждую минуту наших жизней. Ее отношение ко мне заставляет меня каждый день благодарить Бога за такой подарок», — написала Симоньян. 

Маргарита добавила: «Ее неземная красота изумляет всех, кто ее встречает. Ее наука помогает мне стать лучше. Тонкая, умная, мудрая, сногсшибательная моя свекровь — будьте всегда счастливы, здоровы и полны сил и любви! Обожаю!»

Лаура Ашотовна родилась в 1939 году в Ереване. Женщина окончила актерское отделение Ереванского художественно-театрального института и после стала звездой армянского театра и кино. Впрочем, снималась она в основном в фильмах своего супруга и отца Тиграна Кеосаяна, режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна. 

  • Тигран Кеосаян
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    Шесть лет назад Тигран Кеосаян ушел от законной супруги к уже беременной Маргарите Симоньян
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Лаура Ашотовна признавалась, что не сразу приняла Симоньян в семью — женщине было сложно понять, что ее сын ушел от законной супруги Алены Хмельницкой. «Я Марго не знала, а с Аленой была в хороших отношениях. Мне было так сложно ко всему этому привыкнуть, но прошло время, и я смогла принять ситуацию. Сейчас люблю и Марго, и Алену», — рассказывала женщина.

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29 января 2020
Текст Анна Миллионова
Фото PhotoXPress.ru, @m_simonyan/Instagram
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Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян

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