Вечно молодой Дмитрий Маликов отмечает 50-летие

29 января Дмитрий Маликов празднует юбилей. В честь этого музыкант поделился с фолловерами интересным снимком в Инстаграме.

«А могли ли мы достичь большего, приятель..?» — поинтересовался Дмитрий Маликов у самого себя 30-летней давности, опубликовав архивное фото, к которому был прифотошоплен «нынешний» Маликов.

«Будь здоров! Не кашляй! С днюхой тебя!» — пожелал сам себе исполнитель хита «С чистого листа». Поклонники тоже поздравили артиста с юбилеем и практически единогласно отметили, что Дмитрий почти не изменился за 30 лет.

Дмитрию уже написали приятные слова его коллеги по цеху. Игорь Николаев, например, поздравил друга: «Дорогой, с юбилеищем тебя! Счастья тебе и твоей прекрасной семье!». Актриса Анна Горшкова поблагодарила именинника за песни, «которые любят все без исключения», а Валерия заявила, что поздравит юбиляра лично. Также под постом успели отметиться Марина Юдашкина, Наталья Подольская, Анита Цой и другие звезды.

Интересно, в чем секрет молодости Маликова? Сдается нам, все дело в том, что он до сих пор молод душой — неожиданно для всех мужчина стал настоящей звездой Твиттера и начал выпускать совместные треки с популярными молодежными звездами (например, рэпером ST).

И все получается очень органично!

1 2 3 ... 8 Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в очень творческой семье

«С молодежью я честен — им нравится артист, которого любили их мамы, он теперь мочит корки и все еще нормально выглядит», — рассказывал о своей популярности Маликов.