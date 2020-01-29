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Вечно молодой Дмитрий Маликов отмечает 50-летие

29 января Дмитрий Маликов празднует юбилей. В честь этого музыкант поделился с фолловерами интересным снимком в Инстаграме.

«А могли ли мы достичь большего, приятель..?» — поинтересовался Дмитрий Маликов у самого себя 30-летней давности, опубликовав архивное фото, к которому был прифотошоплен «нынешний» Маликов.

«Будь здоров! Не кашляй! С днюхой тебя!» — пожелал сам себе исполнитель хита «С чистого листа». Поклонники тоже поздравили артиста с юбилеем и практически единогласно отметили, что Дмитрий почти не изменился за 30 лет.

Дмитрию уже написали приятные слова его коллеги по цеху. Игорь Николаев, например, поздравил друга: «Дорогой, с юбилеищем тебя! Счастья тебе и твоей прекрасной семье!». Актриса Анна Горшкова поблагодарила именинника за песни, «которые любят все без исключения», а Валерия заявила, что поздравит юбиляра лично. Также под постом успели отметиться Марина Юдашкина, Наталья Подольская, Анита Цой и другие звезды.

Интересно, в чем секрет молодости Маликова? Сдается нам, все дело в том, что он до сих пор молод душой — неожиданно для всех мужчина стал настоящей звездой Твиттера и начал выпускать совместные треки с популярными молодежными звездами (например, рэпером ST). 

И все получается очень органично!

 «С молодежью я честен — им нравится артист, которого любили их мамы, он теперь мочит корки и все еще нормально выглядит», — рассказывал о своей популярности Маликов.

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29 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @dmitriy_malikov/Instagram
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Дмитрий Маликов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А я думаю, с чего бы каждый день про Маликова писать начали....к юбилею готовились))) Кто следующий?!

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