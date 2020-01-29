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Пелагея и Иван Телегин душевно отметили день рождения общей дочери

Месяц назад Пелагея и Иван Телегин объявили о разводе. Несмотря на разрыв, экс-супруги стараются поддерживать теплые отношения — все ради маленькой дочки, которой на днях исполнилось три года. 
Иван Телегин, Певица Пелагея
Иван Телегин и Пелагея

Незадолго до Нового года Иван Телегин и Пелагея поведали, что больше не являются мужем и женой. Пара решилась на публичное заявление после многочисленных слухов об изменах хоккеиста. 

Тогда знаменитости пообещали поклонникам, что ради маленькой дочери Таси постараются сохранить дружбу. 

Весь январь экс-супруги провели раздельно: Пелагея ездила с гастролями по России, а Иван — восстанавливал здоровье после полученной на льду травмы. 

Певица Пелагея, Иван Телегин
 

21 январе наследнице звездной пары исполнилось три года. По разным причинам семья на неделю отложила празднование, отметив день рождения девочки в минувший вторник. 

Певица и хоккеист устроили для дочери шумный праздник в одном из столичных ресторанов, куда позвали многочисленных родственников и друзей. 

Знаменитости сдержали свое обещание. Весь вечер они мило общались друг с другом и вместе позировали фотографам.

Телегин опубликовал снимок с бывшей женой в своем микроблоге. А вот Пелагея предпочла не показывать в своих соцсетях экс-избранника, выставив только те фото и видео, на которых его нет в кадре. 

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29 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @itelegin07, @pelageya_insta/Instagram
Теги

Певица Пелагея, Иван Телегин

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Молодцы! Без скандалов, грязного белья, по-доброму встретились, отметили день рождения. Поля-мудрая женщина.

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