Пелагея и Иван Телегин душевно отметили день рождения общей дочери

Незадолго до Нового года Иван Телегин и Пелагея поведали, что больше не являются мужем и женой. Пара решилась на публичное заявление после многочисленных слухов об изменах хоккеиста.
Весь январь экс-супруги провели раздельно: Пелагея ездила с гастролями по России, а Иван — восстанавливал здоровье после полученной на льду травмы.
21 январе наследнице звездной пары исполнилось три года. По разным причинам семья на неделю отложила празднование, отметив день рождения девочки в минувший вторник.
Знаменитости сдержали свое обещание. Весь вечер они мило общались друг с другом и вместе позировали фотографам.
Телегин опубликовал снимок с бывшей женой в своем микроблоге. А вот Пелагея предпочла не показывать в своих соцсетях экс-избранника, выставив только те фото и видео, на которых его нет в кадре.