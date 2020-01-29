Пелагея и Иван Телегин душевно отметили день рождения общей дочери

Месяц назад Пелагея и Иван Телегин объявили о разводе. Несмотря на разрыв, экс-супруги стараются поддерживать теплые отношения — все ради маленькой дочки, которой на днях исполнилось три года.

Иван Телегин и Пелагея

Незадолго до Нового года Иван Телегин и Пелагея поведали, что больше не являются мужем и женой. Пара решилась на публичное заявление после многочисленных слухов об изменах хоккеиста.

Тогда знаменитости пообещали поклонникам, что ради маленькой дочери Таси постараются сохранить дружбу.

Весь январь экс-супруги провели раздельно: Пелагея ездила с гастролями по России, а Иван — восстанавливал здоровье после полученной на льду травмы.

21 январе наследнице звездной пары исполнилось три года. По разным причинам семья на неделю отложила празднование, отметив день рождения девочки в минувший вторник.

Певица и хоккеист устроили для дочери шумный праздник в одном из столичных ресторанов, куда позвали многочисленных родственников и друзей.

Знаменитости сдержали свое обещание. Весь вечер они мило общались друг с другом и вместе позировали фотографам.

1 2 3 ... 10 Пелагея и Иван Телегин встретились на дне рождения дочери

Телегин опубликовал снимок с бывшей женой в своем микроблоге. А вот Пелагея предпочла не показывать в своих соцсетях экс-избранника, выставив только те фото и видео, на которых его нет в кадре.