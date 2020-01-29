«Это врожденное»: Хейли Бибер рассказала о заболевании, из-за которого ее мизинцы выглядят скрюченными

Как и у всякой звезды, у Хейли Бибер есть не только армия поклонников, но и внушительное количество хейтеров. Особенно сильно ее не любят поклонницы Селены Гомес, которые винят модель в расставании Джастина и их любимицы. Но порой Хейли достается и за особенности ее внешности.
Камни, которые летят в огород девушки, могут быть самыми разными. Кого-то раздражает ее спокойное выражение лица, а кого-то выводят из себя ее мизинцы. На некоторых снимках можно увидеть, что пальцы звезды словно скрючены. Из-за этого ее даже сравнивали со злой колдуньей.
На днях Хейли решила рассказать всем страждущим о том, почему у нее такие руки.
Хейли пояснила, что у нее эктродактилия — врожденное заболевание, которое характеризуется отсутствием или недостаточным развитием одного или нескольких пальцев кистей или стоп.
Напоследок она еще раз попросила фолловеров больше не поднимать тему ее пальцев. Возможно, узнав историю заболевания Хейли, они ее послушаются и проявят больше такта.