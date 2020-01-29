«Это врожденное»: Хейли Бибер рассказала о заболевании, из-за которого ее мизинцы выглядят скрюченными

Хейли Бибер периодически подвергается критике в Сети. Но, как оказалось, ее атакуют не только поклонницы Селены Гомес, но еще и те, кого смущают... пальцы звезды. Модель объяснила, почему ее руки вызывают у общественности столько вопросов.

Как и у всякой звезды, у Хейли Бибер есть не только армия поклонников, но и внушительное количество хейтеров. Особенно сильно ее не любят поклонницы Селены Гомес, которые винят модель в расставании Джастина и их любимицы. Но порой Хейли достается и за особенности ее внешности.



Камни, которые летят в огород девушки, могут быть самыми разными. Кого-то раздражает ее спокойное выражение лица, а кого-то выводят из себя ее мизинцы. На некоторых снимках можно увидеть, что пальцы звезды словно скрючены. Из-за этого ее даже сравнивали со злой колдуньей.

На днях Хейли решила рассказать всем страждущим о том, почему у нее такие руки.

«Окей, давайте поговорим о моих мизинцах... Я и сама столько времени об этом шутила, что мне стоит рассказать, почему они такие скрюченные и страшные», — сообщила знаменитость.

Хейли пояснила, что у нее эктродактилия — врожденное заболевание, которое характеризуется отсутствием или недостаточным развитием одного или нескольких пальцев кистей или стоп.

«Теперь люди могут перестать постоянно спрашивать: ''Что, черт возьми, не так с ее пальцами?''» — выразила надежду Хейли.

Напоследок она еще раз попросила фолловеров больше не поднимать тему ее пальцев. Возможно, узнав историю заболевания Хейли, они ее послушаются и проявят больше такта.