Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Это врожденное»: Хейли Бибер рассказала о заболевании, из-за которого ее мизинцы выглядят скрюченными

Хейли Бибер периодически подвергается критике в Сети. Но, как оказалось, ее атакуют не только поклонницы Селены Гомес, но еще и те, кого смущают... пальцы звезды. Модель объяснила, почему ее руки вызывают у общественности столько вопросов.
Хейли Бибер

Как и у всякой звезды, у Хейли Бибер есть не только армия поклонников, но и внушительное количество хейтеров. Особенно сильно ее не любят поклонницы Селены Гомес, которые винят модель в расставании Джастина и их любимицы. Но порой Хейли достается и за особенности ее внешности.

Камни, которые летят в огород девушки, могут быть самыми разными. Кого-то раздражает ее спокойное выражение лица, а кого-то выводят из себя ее мизинцы. На некоторых снимках можно увидеть, что пальцы звезды словно скрючены. Из-за этого ее даже сравнивали со злой колдуньей. 

На днях Хейли решила рассказать всем страждущим о том, почему у нее такие руки. 

«Окей, давайте поговорим о моих мизинцах... Я и сама столько времени об этом шутила, что мне стоит рассказать, почему они такие скрюченные и страшные», — сообщила знаменитость. 

Хейли пояснила, что у нее эктродактилия — врожденное заболевание, которое характеризуется отсутствием или недостаточным развитием одного или нескольких пальцев кистей или стоп.

«Теперь люди могут перестать постоянно спрашивать: ''Что, черт возьми, не так с ее пальцами?''» — выразила надежду Хейли.

Напоследок она еще раз попросила фолловеров больше не поднимать тему ее пальцев. Возможно, узнав историю заболевания Хейли, они ее послушаются и проявят больше такта.

Перейти к обсуждению 9


29 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @haileybaldwin, @justinbieber/Instagram, Getty Images
Теги

Хейли Болдуин

Реклама

9 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Что ни голливудская персона, так неведомое заболевание. И дети у всех трансгендеры или наркоманы с биполяркой, и сами все покусанные клещами и с красной волчанкой.

  • лицо у нее такое "породистое", с достоинством, будто из камня высечено

  • Что ж они там все больные-то...)

  • лицо ее - хорошая работа хирургов- поправили нос, рот и форму лица

  • Гость

    Что ни голливудская персона, так неведомое заболевание. И дети у всех трансгендеры или наркоманы с биполяркой, и сами все покусанные клещами и с красной волчанкой.

    А среди обычных людей таких нет? Просто они не на виду. Я вот, кстати, недавно девушку видела с подобным заболеванием, у нее двух пальцев вообще нет.

  • Гость

    Что ни голливудская персона, так неведомое заболевание. И дети у всех трансгендеры или наркоманы с биполяркой, и сами все покусанные клещами и с красной волчанкой.

    А чему удивляться? Родители их жили под популярным тогда девизом Sex, Drugs, Alcohol, вот и результат. У молодняка у кого печень больная, у кого почки, у кого пальцы недоразвиты, кто наркоман или алкоголик врожденный, вечно в депрессии и ломке, а так и должно было быть. Врачи, между прочим, предупреждали. И дальше только хуже будет.

  • У подруги такие пальцы, думаю она даже не знает что чем то больна. Такая особенность, никогда не слышала чтобы над ней кто-то шутил.

  • Гость

    лицо у нее такое "породистое", с достоинством, будто из камня высечено

    с каких пор грубые черты лица стали породистыми?)))

  • Да у нас тоже через одного все не сильно здоровые. У кого ноги иксом, и кого череп сплющен. Укушенных валом, на урале вакцинация против клещей обязательна, без нее на работу не возьмут. Среди моих знакомых человек 10 менингитом переболели, вокруг полно геппатитных, с волчанкой одну знаю. В классе у детей 5 инвалидом, ребенок без почки родился, другой без пальцев... москва. вы просто внимания не обращаете.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-01-20 13:14:00
1275
Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети из-за внешнего вида
170 Комментариев
Гость 2020-01-21 07:42:00
233
Ещё раз убеждаюсь, что молодое поколение мужчин слабохарактерный и безответственные, поиграл называется в семью, родил ребенка, не понравилось, разошлись. Сейчас многие любят жить для себя, чтоб только его не трогали и ничего не предъявляли,эгоисты одним словом .
«Она увядала и деградировала»: как мужчина ушел в декрет вместо жены, из-за чего потом с ней развелся
264 Комментариев
Гость 2020-01-20 19:00:00
226
Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
«Ее чувства не угасли, а вот он...»: эксперт анализирует встречу Питта и Энистон, взволновавшую весь мир
66 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.