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Этери Тутберидзе лишилась еще одной перспективной фигуристки

Спустя полтора месяца после ухода Алины Загитовой команда Этери Тутберидзе потеряла еще одну фигуристку. 14-летняя Алена Канышева сообщила в Инстаграме о завершении спортивной карьеры.
Алена Канышева
Алена Канышева

Этери Тутберидзе известна как результативный тренер, требующий от своих спортсменов максимальной отдачи. На последнем чемпионате Европы воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал почета в женском одиночном катании. Девушки подготовили сложные программы и достойно представили страну на международных соревнованиях.

На фоне радостных новостей не обошлось и без грустных. За последние полтора месяца команду Этери и большой спорт в целом покинули две яркие звезды. 14 декабря 2019 года олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение приостановить карьеру и заняться ледовыми шоу. Это заявление не стало шоком для спортивных экспертов — свой последний сезон Алина провела без единой победы. Сейчас фигуристка работает с Евгением Плющенко и Яной Рудковской.

29 января 14-летняя Алена Канышева выложила в Инстаграме пост, в котором объяснила причину завершения спортивной карьеры и поблагодарила команду Тутберидзе за исполнение своей мечты.

«Я ухожу из одиночного катания, буду пробовать себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года, не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку», — рассказала Канышева.

Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе

Из-за серьезного повреждения, подробности которого до сих пор не раскрыла ни сама фигуристка, ни ее тренерский штаб, Канышевой пришлось пропустить этап Гран-при среди юниоров в Италии. 

Фигуристка восстановилась лишь спустя два месяца, но уверяла, что совсем не чувствует боли и готова приступить к тренировкам, чтобы поехать на Олимпиаду в 2022-м. Судя по всему, травма обернулась куда более серьезными последствиями, чем казалось год назад.

Алена призналась, что всегда мечтала выучить четверной тулуп, и именно команда Этери дала ей эту возможность, за что она им искренне благодарна. Фигуристка отметила всех тренеров, которые работали с ней в одиночном катании. Девушка пообещала приложить все усилия, чтобы стать лучшей, но уже в коммерческих шоу.

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29 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @alenka.kameshek05, @tutberidze.eteri/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Этери Тутберидзе

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Загитова работает с Навкой.

  • Загитова уже перешла к Рудковской?

  • проверять достоверность фактов нужно!!! а не выдавать желаемое за действительное! позор журналу и автору статьи!

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