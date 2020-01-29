В день второй годовщины венчания Дмитрий Тарасов намекнул, что его супруга Анастасия может родить со дня на день

29 января ровно два года назад Дмитрий и Анастасия Тарасовы обвенчались. Супруги отметили это событие лишь постами в соцсетях, так как в настоящее время они находятся далеко друг от друга. Футболист на сборах, а его беременная супруга готовится к появлению второй дочери.

Анастасия Тарасова находится на последнем месяце беременности, и поклонники со дня на день ждут появления на свет ее второго ребенка. Недавно звезда и ее супруг объявили, что вновь станут родителями дочери. Дмитрий, у которого уже есть две наследницы, был этому особенно рад.

29 января Тарасовы отметили годовщину своего венчания, которое состоялось два года назад в московском храме Сорока Севастийских мучеников. Они разместили в Инстаграме памятные снимки, сделанные в торжественный день, и обменялись поздравлениями.

При этом Дмитрий намекнул, что роды Анастасии не за горами. Из-за того, что он сейчас находится на сборах, футболист может даже пропустить это важное событие. Впрочем, недавно его супруга сообщила, что она не боится остаться в этот день одна.

«Спасибо тебе за все, моя девочка! Второй сбор выпал на нашу годовщину и, возможно, пополнение. У нас еще будет много таких годовщин, и я хочу и дальше видеть вас счастливыми и все для этого сделаю! Скоро буду рядом», — заверил супругу Дмитрий.

В свою очередь Анастасия также поздравила мужа с памятной датой. Она посвятила ему трогательное стихотворение (правда, не своего авторства, о чем, что похвально, не преминула сообщить) и также написала слова благодарности.

«Спасибо тебе за любовь, защиту, поддержку, верность и спокойствие! Спасибо Богу и небесам за все. Спасибо нашему духовному наставнику, сочетавшему нас, Отцу Иакову. Я знаю тебя ближе всех, какой ты есть на самом деле и тем более — для меня, мы счастливы, слышим и слушаем друг друга, и это самое главное, а все остальное — помоги им в истине, Господи, да прости им злые намерения».

1 2 3 ... 10 Дмитрий и Анастасия Тарасовы поделились снимками со своего венчания

В комментариях поклонники поздравили звездную пару. Некоторых, правда, удивило, что Дмитрий и Анастасия решили лишний раз продемонстрировать свои чувства общественности.



«Зачем прилюдно в Инстаграме об этом писать? Она личные сообщения не читает и на звонки не отвечает?» — поинтересовалась подписчица у футболиста, но ее замечание осталось без ответа.