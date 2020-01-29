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В день второй годовщины венчания Дмитрий Тарасов намекнул, что его супруга Анастасия может родить со дня на день

29 января ровно два года назад Дмитрий и Анастасия Тарасовы обвенчались. Супруги отметили это событие лишь постами в соцсетях, так как в настоящее время они находятся далеко друг от друга. Футболист на сборах, а его беременная супруга готовится к появлению второй дочери.
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

Анастасия Тарасова находится на последнем месяце беременности, и поклонники со дня на день ждут появления на свет ее второго ребенка. Недавно звезда и ее супруг объявили, что вновь станут родителями дочери. Дмитрий, у которого уже есть две наследницы, был этому особенно рад. 

29 января Тарасовы отметили годовщину своего венчания, которое состоялось два года назад в московском храме Сорока Севастийских мучеников. Они разместили в Инстаграме памятные снимки, сделанные в торжественный день, и обменялись поздравлениями.

Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов

При этом Дмитрий намекнул, что роды Анастасии не за горами. Из-за того, что он сейчас находится на сборах, футболист может даже пропустить это важное событие. Впрочем, недавно его супруга сообщила, что она не боится остаться в этот день одна.

«Спасибо тебе за все, моя девочка! Второй сбор выпал на нашу годовщину и, возможно, пополнение. У нас еще будет много таких годовщин, и я хочу и дальше видеть вас счастливыми и все для этого сделаю! Скоро буду рядом», — заверил супругу Дмитрий.

В свою очередь Анастасия также поздравила мужа с памятной датой. Она посвятила ему трогательное стихотворение (правда, не своего авторства, о чем, что похвально, не преминула сообщить) и также написала слова благодарности.

«Спасибо тебе за любовь, защиту, поддержку, верность и спокойствие! Спасибо Богу и небесам за все. Спасибо нашему духовному наставнику, сочетавшему нас, Отцу Иакову. Я знаю тебя ближе всех, какой ты есть на самом деле и тем более — для меня, мы счастливы, слышим и слушаем друг друга, и это самое главное, а все остальное — помоги им в истине, Господи, да прости им злые намерения».

В комментариях поклонники поздравили звездную пару. Некоторых, правда, удивило, что Дмитрий и Анастасия решили лишний раз продемонстрировать свои чувства общественности.

«Зачем прилюдно в Инстаграме об этом писать? Она личные сообщения не читает и на звонки не отвечает?» — поинтересовалась подписчица у футболиста, но ее замечание осталось без ответа.

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29 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • давно пора,как на вуман не зайдешь она постоянно беременная и никак не родит. или это их 3й подряд?

  • Все на публику, все на продажу.

  • Никогда спортсмен не написал бы" второй сбор". Только "сборы". Тарас улетел, а Настя за него сидит розовые посты пишет. Сама себя выдала))) ему это ничего не нужно вообще.

  • В Инстаграме у Костенко комментарии: неужели такие отношения существуют! Сразу возникает вопрос: неужели такие , мягко говоря, наивные существуют)))

  • Настя уже сама за мужа в инсте пишет. Сама себе про любовь. Спортсмен никогда не напишет,, второй сбор,, Он напишет,, вторые сборы,, Но Настя не в курсе, что ,, сборы,, множественное число.

  • Что то мне уже жалко ее. Так хочет всех убедить, что ее любят. Настя, да нам то все равно. Ты себя убеди.

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