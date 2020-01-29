В день второй годовщины венчания Дмитрий Тарасов намекнул, что его супруга Анастасия может родить со дня на день

Анастасия Тарасова находится на последнем месяце беременности, и поклонники со дня на день ждут появления на свет ее второго ребенка. Недавно звезда и ее супруг объявили, что вновь станут родителями дочери. Дмитрий, у которого уже есть две наследницы, был этому особенно рад.
29 января Тарасовы отметили годовщину своего венчания, которое состоялось два года назад в московском храме Сорока Севастийских мучеников. Они разместили в Инстаграме памятные снимки, сделанные в торжественный день, и обменялись поздравлениями.
При этом Дмитрий намекнул, что роды Анастасии не за горами. Из-за того, что он сейчас находится на сборах, футболист может даже пропустить это важное событие. Впрочем, недавно его супруга сообщила, что она не боится остаться в этот день одна.
В свою очередь Анастасия также поздравила мужа с памятной датой. Она посвятила ему трогательное стихотворение (правда, не своего авторства, о чем, что похвально, не преминула сообщить) и также написала слова благодарности.
В комментариях поклонники поздравили звездную пару. Некоторых, правда, удивило, что Дмитрий и Анастасия решили лишний раз продемонстрировать свои чувства общественности.
«Зачем прилюдно в Инстаграме об этом писать? Она личные сообщения не читает и на звонки не отвечает?» — поинтересовалась подписчица у футболиста, но ее замечание осталось без ответа.