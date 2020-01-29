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Анастасия Волочкова подает в суд на бывшего мужа

44-летняя балерина намерена судиться с Игорем Вдовиным из-за долга размером 3 миллиона долларов. В 2007 году поклонники не могли нарадоваться на Волочкову, удачно вышедшую замуж. Однако спустя годы знаменитость призналась, что сама обеспечивала экс-супруга.

Анастасия Волочкова призналась, что в течение 10 лет пытается вернуть деньги, которые ей задолжал Игорь Вдовин. Балерина хотела сохранить все в тайне, но такой подход ничем хорошим не обернулся — денег как не было, так и нет.

44-летняя знаменитость заняла Вдовину 3 миллиона долларов, когда у того были проблемы с бизнесом. Получив помощь от Волочковой, экс-супруг как будто забыл о том, что их придется отдавать. Анастасия решила бороться за свои права через суд.

«Эта история продолжается 10 лет. Но в этом году я буду бороться за свои деньги. Заявление в правоохранительные органы уже написано. Думаю, что этому человеку все вернется в жизни бумерангом. Игорь содержит на мои средства своих женщин, своих детей… С ним судиться будем, а с другими людьми судиться не хочу», — заявила Волочкова.

Анастасия нелестно отзывается об Игоре: «Я знаю, что такое жить с альфонсом — отцом моей дочери, отбиравшем у меня все, я знаю, что такое жить с людьми, у которых нет денег».

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29 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @volochkova_art/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Простая душа! Диву даюсь, как она в балете пробилась????

  • До смерти надоело это слово- бумерангом вернется.... Почему примеряет к своему бывшему и не задумывается, а ей он не вернется? Хотя бы за то что с женатиками тягалась.... Прежде всего надо на себя смотреть, а потом других осуждать....

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