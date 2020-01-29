Солистка «Блестящих» Ксения Новикова показала подросших красавцев-сыновей

Ксения Новикова воспитывает двух сыновей: Богдана и Мирона. На днях певица разместила совместный снимок с наследниками и привела фолловеров в восторг.

После того, как Ксения Новикова рассталась со своим гражданским супругом Андреем Середой, она в одиночку занялась воспитанием сыновей Богдана и Мирона.



Позднее певица вышла замуж за бизнесмена Александра Сорокина, но развелась с ним после трех лет брака. По признанию звезды, экс-супруг плохо обращался с ее наследниками. Он многое им запрещал, жаловался на их поведение и отбирал телефоны за малейший проступок, хотя собственному сыну позволял все.

На днях Ксения поделилась в своем Инстаграме новой серией снимков, на которых запечатлена вместе с подросшими детьми. Заметно, что 11-летний Мирон позирует с удовольствием и улыбается, глядя в камеру, в то время как 9-летний Богдан нарочито морщится. Кажется, младший наследник Ксении обладает озорным характером. На одном из кадров он даже высунул язык.

«Пробовали сделать норм совместное фото. Но получилось как всегда», — честно сообщила Новикова.

Действительно, иногда детей бывает очень сложно заставить усидеть на месте. С этим согласились и фолловеры звезды в комментариях. Они также признали, что мальчики сильно подросли. Многие отметили, что они очень похожи на свою звездную маму.

«Как выросли мальчики. Ксения как всегда красотка», «Такие большие мальчишки уже! Красавчики», — написали пользователи Сети.