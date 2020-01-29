Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Моя любовь»: Карла Бруни поздравила супруга Николя Саркози с 65-летием, показав их совместное романтическое фото

Недавно экс-президент Франции отпраздновал свой день рождения, и его любимая супруга не могла оставить эту важную дату без внимания. Карла Бруни поделилась в соцсетях чувственным кадром, на котором с нежностью обнимает Николя Саркози.
Николя Саркози, Карла Бруни

На днях бывший президент Франции Николя Саркози отмечал 65-летие. Одной из первых его поздравила жена — топ-модель и певица Карла Бруни. В Инстаграме красавицы снимки с супругом появляются крайне редко, так что эта публикация стала настоящим подарком для поклонников пары. 

Николя Саркози, Карла Бруни

Карла порадовала подписчиков совместным снимком с Николя Саркози, на котором она с нежностью обнимает смеющегося политика. Они оба выглядят абсолютно счастливыми.

«С днем рождения, моя любовь», — лаконично написала Бруни. Примечательно, что она оставила поздравление на трех языках: французском, английском и итальянском.

Напомним, Карла Бруни и Николя Саркози воспитывают дочь Джулию, которая появилась на свет в 2011 году. Лицо девочки скрывают и по сей день. Кроме того, у модели есть 18-летний сын Орельен, рожденный от профессора философии Рафаэля Энтовена. 

У Саркози также есть сыновья Пьер и Жан от первого брака и Луи — от второго. 

Перейти к обсуждению 1


29 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @carlabruniofficial/Instagram
Теги

Николя Саркози, Карла Бруни

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Настоящая леди. Всегда элегантна

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-01-20 13:14:00
1275
Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети из-за внешнего вида
170 Комментариев
Гость 2020-01-21 07:42:00
233
Ещё раз убеждаюсь, что молодое поколение мужчин слабохарактерный и безответственные, поиграл называется в семью, родил ребенка, не понравилось, разошлись. Сейчас многие любят жить для себя, чтоб только его не трогали и ничего не предъявляли,эгоисты одним словом .
«Она увядала и деградировала»: как мужчина ушел в декрет вместо жены, из-за чего потом с ней развелся
264 Комментариев
Гость 2020-01-20 19:00:00
226
Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
«Ее чувства не угасли, а вот он...»: эксперт анализирует встречу Питта и Энистон, взволновавшую весь мир
66 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.