«Моя любовь»: Карла Бруни поздравила супруга Николя Саркози с 65-летием, показав их совместное романтическое фото

На днях бывший президент Франции Николя Саркози отмечал 65-летие. Одной из первых его поздравила жена — топ-модель и певица Карла Бруни. В Инстаграме красавицы снимки с супругом появляются крайне редко, так что эта публикация стала настоящим подарком для поклонников пары.
Карла порадовала подписчиков совместным снимком с Николя Саркози, на котором она с нежностью обнимает смеющегося политика. Они оба выглядят абсолютно счастливыми.
Напомним, Карла Бруни и Николя Саркози воспитывают дочь Джулию, которая появилась на свет в 2011 году. Лицо девочки скрывают и по сей день. Кроме того, у модели есть 18-летний сын Орельен, рожденный от профессора философии Рафаэля Энтовена.
У Саркози также есть сыновья Пьер и Жан от первого брака и Луи — от второго.