«Моя любовь»: Карла Бруни поздравила супруга Николя Саркози с 65-летием, показав их совместное романтическое фото

Недавно экс-президент Франции отпраздновал свой день рождения, и его любимая супруга не могла оставить эту важную дату без внимания. Карла Бруни поделилась в соцсетях чувственным кадром, на котором с нежностью обнимает Николя Саркози.

На днях бывший президент Франции Николя Саркози отмечал 65-летие. Одной из первых его поздравила жена — топ-модель и певица Карла Бруни. В Инстаграме красавицы снимки с супругом появляются крайне редко, так что эта публикация стала настоящим подарком для поклонников пары.

Карла порадовала подписчиков совместным снимком с Николя Саркози, на котором она с нежностью обнимает смеющегося политика. Они оба выглядят абсолютно счастливыми.

«С днем рождения, моя любовь», — лаконично написала Бруни. Примечательно, что она оставила поздравление на трех языках: французском, английском и итальянском.

1 2 3 ... 10 В 2008 году Карла Бруни вышла замуж

Напомним, Карла Бруни и Николя Саркози воспитывают дочь Джулию, которая появилась на свет в 2011 году. Лицо девочки скрывают и по сей день. Кроме того, у модели есть 18-летний сын Орельен, рожденный от профессора философии Рафаэля Энтовена.



У Саркози также есть сыновья Пьер и Жан от первого брака и Луи — от второго.