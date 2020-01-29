Завтрак с герцогиней: элегантно одетая Кейт Миддлтон накормила малышей в детском саду хлопьями

Кейт Миддлтон продолжает свою воспитательную программу — на днях герцогиня посетила детский сад Stockwell Gardens. Многодетная мама быстро нашла общий язык с воспитанниками и даже накормила их завтраком.

После «Мегзита» 38-летняя Кейт Миддлтон работает за двоих. Не совсем ясно, как герцогиня все успевает и при этом отлично выглядит, но рано утром 29 января она такая свежая и прекрасная нанесла официальный визит в лондонский детский сад.



Для посещения центра Stockwell Gardens Кейт выбрала водолазку Sezane, черные джинсы-скинни, замшевые ботильоны и пальто цвета морской волны.

Во время визита Миддлтон обсудила с сотрудниками свой новый социальный проект, в рамках которого каждый житель Великобритании сможет поделиться идеями о воспитании подрастающего поколения.

Герцогиня Кембриджская быстро освоилась среди воспитанников. Когда супруга принца Уильяма насыпала хлопья в тарелки с молоком, то отметила, что правильное питание играет особую роль в развитии ребенка.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон весело провела время в детском саду

После завтрака Кейт провела время с детьми. Герцогиня много смеялась, играла с кинетическим песком и дурачилась. «Очень здорово посещать такие места, где люди собираются вместе, чтобы друг друга поддержать», — отметила Миддлтон.