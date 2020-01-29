Прошлой весной не стало Юлии Началовой. Певица внезапно скончалась от воспалительных осложнений, когда ей было всего 38 лет.

31 января звезда могла бы отметить очередной день рождения.

Впрочем, всех поклонников Юлии ждет большой сюрприз. В эту среду пиар-директор Началовой Анна Исаева рассказала о скорой премьере ее новой песни.