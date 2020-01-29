Дмитрий Маликов споет с покойной Юлией Началовой дуэтом ее последнюю песню

На днях Юлии Началовой могло бы исполниться 39 лет. По этому случаю пиар-директор скончавшейся артистки поделилась новостями о скором выпуске последней песни звезды. 

29 января 2020 · Текст: · Фото:

Юлия Началова
Юлия Началова

Прошлой весной не стало Юлии Началовой. Певица внезапно скончалась от воспалительных осложнений, когда ей было всего 38 лет. 

31 января звезда могла бы отметить очередной день рождения.

Впрочем, всех поклонников Юлии ждет большой сюрприз. В эту среду пиар-директор Началовой Анна Исаева рассказала о скорой премьере ее новой песни. 

Юлия Началова

Эту композицию исполнительница не успела записать в студии. В распоряжении близких остался только голосовой файл на телефоне Юлии, где она напевает слова будущего трека. 

Как оказалось, песню ожидает большое будущее — она будет выпущена в дуэте с Дмитрием Маликовым!

«Релиз дуэта с изумительным человеком, певцом и другом Юли Дмитрием Маликовым состоится 31 января, прямо в ее день рождения. Так совпало, потому что в этот день пройдет юбилейный концерт Маликова в ''Крокусе''. Тогда же состоится и первое исполнение этой песни», — написала Исаева в своем микроблоге. 

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К выпуску готовится совместный трек Юлии Началовой и Дмитрия Маликова

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Также Анна рассказала, что трек был придуман и записан примерно за полгода до кончины Юлии. Кто бы знал, что он окажется таким пророческим... «''Ты расправь крылья свои и на мой голос лети! Не отпускай!'' — строчки, которые теперь обрели иной смысл», — грустно заключила директор скончавшейся артистки. 

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