После трагической гибели Коби Брайанта в Сети начали обсуждать его обвинение в изнасиловании 19-летней девушки

После трагической гибели Коби Брайанта и его дочери Джианны многие знаменитости рассказали в своих соцсетях о знакомстве и дружбе с выдающимся спортсменом. Все говорили лишь хорошее, но актриса Эван Рейчел Вуд вспомнила историю о том, как баскетболиста обвинили в изнасиловании. Теперь пользователи Сети размышляют, а стоило ли в данном случае ворошить прошлое?

Коби Брайант с дочерью Джианной

26 января стало известно о гибели известного баскетболиста Коби Брайанта, 5-кратного чемпиона NBA, игравшего двадцать лет в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе со спортсменом погибла и его 13-летняя дочь Джианна. Многие знаменитости, включая Ким Кардашьян, Беллу Хадид и Сильвестра Сталлоне, выразили соболезнования семье спортсмена и вспомнили о дружбе с ним.

На днях звезда «Мира Дикого запада» Эван Рейчел Вуд также высказалась о случившемся. Вот только многих ошарашил тон знаменитости и то, что она вспомнила случай, когда спортсмена обвинили в изнасиловании.

«Произошло трагическое событие. Я глубоко сочувствую семье Коби. Он был спортивной легендой. Он также был насильником. Эти факты могут существовать одновременно», — написала актриса.

Речь идет об инциденте, который произошел в 2003 году. 19-летняя сотрудница отеля Lodge & Spa at Cordillera обвинила Брайанта в изнасиловании. По словам девушки, он душил ее и не позволял покинуть помещение, пока не добился своего. Баскетболист в свою очередь все отрицал, кроме сексуального контакта.

«Хотя я искренне убежден, что та связь между нами произошла по обоюдному согласию, теперь я понимаю, что она не рассматривала и не рассматривает этот инцидент так же, как его рассматриваю я», — утверждал Брайант.

Коби Брайант с супругой Ванессой и дочерьми

«Я знаю, что мой муж совершил ошибку — он изменил мне. Мы вместе будем работать над этим. Он не преступник», — заявила тогда Ванесса Брайант прессе. В результате, как сообщило позднее издание Daily Beast, супруги «поработали» над отношениями, и это обошлось Коби в 4 миллиона долларов. Именно столько стоило кольцо с 8-каратным бриллиантом, которое баскетболист вручил жене в качестве извинений.

Коби Брайант и его адвокат

История оборвалась так же внезапно, как закрутилась. 19-летняя девушка, пережив несколько месяцев травли со стороны общественности, отказалась давать показания еще до суда, и дело было закрыто. Правда, условия, на которых договорились стороны, так и не были озвучены. Однако Daily Beast утверждает, что на тот момент размер компенсации мог достигать 2,5 миллионов долларов. Теперь о резонансном деле вспомнили вновь, и это не вызвало восторга среди фолловеров Эван Рейчел Вуд.

«Тебе не надо было это публиковать. Прояви немного эмпатии. Люди погибли, не время для твоей повестки дня», «Почему бы не поговорить о Вуди Аллене? Или ты можешь говорить лишь об умерших? Черт возьми, дело против Коби было закрыто, так что перестань называть его насильником, когда он не может даже защитить себя», — писали возмущенные пользователи Твиттера.



Юзеры не жалели знаков и слов, чтобы раскритиковать позицию актрисы. Кто-то подозревал, что все дело в профеминистских взглядах Вуд, а кому-то казалось, что таким образом она просто пытается привлечь внимание к своей персоне. Черный пиар — тоже пиар.

Однако поклонники актрисы разбили эту версию в пух и прах. Совсем недавно Вуд озвучила одну из героинь во второй части суперуспешного «Холодного сердца», да и третий сезон «Мира Дикого запада» выйдет совсем скоро. Такая слава сейчас Эван просто ни к чему.



В конце концов, травля привела к тому, что звезде пришлось даже закрыть свой аккаунт, чтобы защититься от нападок.



Так почему же с дела семнадцатилетней давности сдула пыль именно Вуд? Ответ кроется в ее биографии. Актриса никогда не боялась поднимать острые темы в соцсетях: она всегда была откровенна со своими подписчиками. Так, несколько лет назад Эван Рейчел рассказала, что она дважды становилась жертвой насилия.

«В те моменты, когда меня связывали и избивали, когда мне говорили непередаваемые вещи, мне действительно казалось, что я умру», — рассказала актриса, выступая в Конгрессе США.

Неудивительно, что, вспомнив свой опыт, Эван не смогла молчать. Возможно, с этим и было связано ее желание упомянуть противоречивый случай из биографии спортсмена. Интересно, что некоторые разделили ее позицию в Сети и дали отпор критикам.

«Мысленно я сейчас с жертвой Коби Брайанта, которая проведет всю следующую неделю, слушая о том, каким замечательным человеком был насильник», «Я не готова читать о том, как теперь его превозносят. Помните, он изнасиловал 19-летнюю девушку», — сообщили те, кто решил поддержать актрису.

Позднее об эффекте разорвавшейся бомбы, который произвели в Сети слова Вуд, высказались отечественные знаменитости, среди которых была и Ксения Бородина. Звезда часто поднимает в своем Инстаграме злободневные вопросы и общается с подписчиками в комментариях.

«Вчера умер знаменитый баскетболист со своим 13-летним ребенком, а сегодня куча новостей, что его обвиняли в изнасиловании когда-то. И так далее. Душа улететь не успела, а мы тут готовы на костях танцевать», — заметила телеведущая, предложив фолловерам поразмышлять над вопросами морали.

1 2 3 ... 10 26 января не стало известного баскетболиста Коби Брайанта

«Ты права, ничего святого в людях не осталось», «Моментами становится страшно, видя такое отношение к чужому горю», «Злые люди стали», — признали подписчики.



Многие заметили, что людям, которые начали ворошить прошлое Брайанта, стоит вспомнить изречение «о мертвых либо хорошо, либо ничего». Правда, мало кому известно, что некогда философ Хилон сказал: «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Последняя часть фразы давно стерлась, но истина в данной истории была известна лишь двум людям: покойному Коби Брайанту и женщине, которой сейчас уже за тридцать.



Можно как угодно оценивать Эван Рейчел Вуд и ее слова, но поклонникам баскетболиста стоило бы не реагировать на них и не создавать вокруг ситуации общественный резонанс.