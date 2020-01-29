После трагической гибели Коби Брайанта в Сети начали обсуждать его обвинение в изнасиловании 19-летней девушки

26 января стало известно о гибели известного баскетболиста Коби Брайанта, 5-кратного чемпиона NBA, игравшего двадцать лет в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе со спортсменом погибла и его 13-летняя дочь Джианна. Многие знаменитости, включая Ким Кардашьян, Беллу Хадид и Сильвестра Сталлоне, выразили соболезнования семье спортсмена и вспомнили о дружбе с ним.
На днях звезда «Мира Дикого запада» Эван Рейчел Вуд также высказалась о случившемся. Вот только многих ошарашил тон знаменитости и то, что она вспомнила случай, когда спортсмена обвинили в изнасиловании.
Речь идет об инциденте, который произошел в 2003 году. 19-летняя сотрудница отеля Lodge & Spa at Cordillera обвинила Брайанта в изнасиловании. По словам девушки, он душил ее и не позволял покинуть помещение, пока не добился своего. Баскетболист в свою очередь все отрицал, кроме сексуального контакта.
«Я знаю, что мой муж совершил ошибку — он изменил мне. Мы вместе будем работать над этим. Он не преступник», — заявила тогда Ванесса Брайант прессе. В результате, как сообщило позднее издание Daily Beast, супруги «поработали» над отношениями, и это обошлось Коби в 4 миллиона долларов. Именно столько стоило кольцо с 8-каратным бриллиантом, которое баскетболист вручил жене в качестве извинений.
История оборвалась так же внезапно, как закрутилась. 19-летняя девушка, пережив несколько месяцев травли со стороны общественности, отказалась давать показания еще до суда, и дело было закрыто. Правда, условия, на которых договорились стороны, так и не были озвучены. Однако Daily Beast утверждает, что на тот момент размер компенсации мог достигать 2,5 миллионов долларов. Теперь о резонансном деле вспомнили вновь, и это не вызвало восторга среди фолловеров Эван Рейчел Вуд.
«Тебе не надо было это публиковать. Прояви немного эмпатии. Люди погибли, не время для твоей повестки дня», «Почему бы не поговорить о Вуди Аллене? Или ты можешь говорить лишь об умерших? Черт возьми, дело против Коби было закрыто, так что перестань называть его насильником, когда он не может даже защитить себя», — писали возмущенные пользователи Твиттера.
Однако поклонники актрисы разбили эту версию в пух и прах. Совсем недавно Вуд озвучила одну из героинь во второй части суперуспешного «Холодного сердца», да и третий сезон «Мира Дикого запада» выйдет совсем скоро. Такая слава сейчас Эван просто ни к чему.
В конце концов, травля привела к тому, что звезде пришлось даже закрыть свой аккаунт, чтобы защититься от нападок.
Так почему же с дела семнадцатилетней давности сдула пыль именно Вуд? Ответ кроется в ее биографии. Актриса никогда не боялась поднимать острые темы в соцсетях: она всегда была откровенна со своими подписчиками. Так, несколько лет назад Эван Рейчел рассказала, что она дважды становилась жертвой насилия.
Неудивительно, что, вспомнив свой опыт, Эван не смогла молчать. Возможно, с этим и было связано ее желание упомянуть противоречивый случай из биографии спортсмена. Интересно, что некоторые разделили ее позицию в Сети и дали отпор критикам.
«Мысленно я сейчас с жертвой Коби Брайанта, которая проведет всю следующую неделю, слушая о том, каким замечательным человеком был насильник», «Я не готова читать о том, как теперь его превозносят. Помните, он изнасиловал 19-летнюю девушку», — сообщили те, кто решил поддержать актрису.
Позднее об эффекте разорвавшейся бомбы, который произвели в Сети слова Вуд, высказались отечественные знаменитости, среди которых была и Ксения Бородина. Звезда часто поднимает в своем Инстаграме злободневные вопросы и общается с подписчиками в комментариях.
«Ты права, ничего святого в людях не осталось», «Моментами становится страшно, видя такое отношение к чужому горю», «Злые люди стали», — признали подписчики.
Многие заметили, что людям, которые начали ворошить прошлое Брайанта, стоит вспомнить изречение «о мертвых либо хорошо, либо ничего». Правда, мало кому известно, что некогда философ Хилон сказал: «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Последняя часть фразы давно стерлась, но истина в данной истории была известна лишь двум людям: покойному Коби Брайанту и женщине, которой сейчас уже за тридцать.
Можно как угодно оценивать Эван Рейчел Вуд и ее слова, но поклонникам баскетболиста стоило бы не реагировать на них и не создавать вокруг ситуации общественный резонанс.