На честном слове: откровенный топ еле держится на печально повисшей груди Кэти Холмс

После разрыва с Джейми Фоксом 41-летняя актриса начала экспериментировать со стилем. Модные издания даже назвали ее фэшн-иконой, но 28 января Кэти Холмс подвергла свой титул сомнению.

Вернувшись из Берлина в Нью-Йорк, Кэти Холмс тут же попала в объектив вездесущих папарацци. На днях актриса отправилась на ужин в необычном кроп-топе с объемными рукавами и обтягивающих брюках. Образ завершили атласные мюли и миниатюрная сумка.

Больше всего нас поразило невероятно глубокое декольте, в котором и без того невысоко расположенная грудь звезды визуально «упала» вниз. К тому же актриса заплела волосы в тугой хвост, чем еще больше акцентировала внимание на зоне декольте.

Впрочем, Холмс была настолько уверена в себе и в своем аутфите, что довольно позировала фотографам и даже улыбалась. Поклонники уже успели обсудить новый смелый образ актрисы и даже восхитились им.

1 2 3 ... 9 Неудачный аутфит привлек внимание к повисшей груди Кэти Холмс

Возможно, кроп-топ смотрелся лучше, если бы Кэти так сильно не похудела. Инсайдер сообщил, что актриса ест не более 500 калорий в день. Звучит тревожно.